Soundcore Sport X10: ufficiali gli auricolari sportivi di Anker con ANC

Ascolta questo articolo

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di stare all’aperto, per far festa, o anche solo per allenarsi. In questo caso, però, occorre avere gli auricolari giusti, come stabilità, autonomia, impermeabilità, e sound: consapevole di ciò, anche un look piuttosto piacevole, Anker ha messo in campo (con relativo acquisto già possibile via Amazon, al prezzo di 99.99 euro) gli auricolari true wireless Soundcore Sport X10.

Leggeri (4.4 grammi, seppur non come i rivali JBL Endurance Peak II) e colorati (rosso, beige, nero), gli auricolari Soundcore Sport X10 si stabilizzano senza problemi attorno all’orecchio, grazie a un gancio particolarmente avvolgente, capace di ruotare di 210° per assicurare la calzata più comoda e stabile anche negli allenamenti più frenetici. A seguito di un allenamento, i nuovi arrivati non temono il sudore, grazie alla tecnologia Sweat Guard ma, in ogni caso, possono essere lavati sotto l’acqua corrente grazie all’impermeabilità secondo il grado IP67.

Dotati di un pulsante di controllo (con funzioni personalizzabili via app) su ambedue le unità di emissione sonora, gli auricolari Soundcore Sport X10 integrano dei driver da 10 mm che, grazie all’impostazione predefinita “BassUP“, pompano fortemente i bassi (in sostanza, raddoppiandoli).

Rivolgendosi all’app Soundcore, in ogni caso, è possibile scegliere tra oltre 20 altri differenti preset d’equalizzazione. La presenza di 6 microfoni, 3 per parte, permette di implementare una “cancellazione ibrida del rumore“, utile anche nel fronteggiare il riverbero del vento, e per assicurare chiamate nitide: ovviamente, per una questione di sicurezza, non è stata fatta mancare l’opzione della trasparenza ambientale per la consapevolezza di quel che accade intorno.

La connessione con la sorgente (dalla quale ascoltare magari gli allenamenti contenuti nei 30 giorni di abbonamento gratuito a Fiit), negli auricolari tws Soundcore Sport X10, avviene grazie al Bluetooth 5.2: sul versante dell’autonomia, gli auricolari Soundcore Sport X10, dopo una carica, offrono 8 ore di autonomia, che arrivano a un totale di 32 grazie ai tre cicli di ricarica offerti dalla pratica (grazie a un pulsante che permette di aprirla tenendola con una sola mano) custodia di protezione e trasporto.