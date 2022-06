Samsung anima l’estate musicale con i party speaker Sound Tower 2022

Ascolta questo articolo

Non v’è dubbio alcuno che la stagione più adatta alla musica, a far festa, cantando e ballando, da soli o in compagnia, al chiuso come (meglio ancora) all’aperto, sia l’estate. Conscia di ciò, la coreana Samsung si è fatta trovar pronta per la da poco iniziata estate annunciando la nuova serie di speaker bi-direzionali Sound Tower 2022 (già disponibile a partire da 398.94 euro, per il modello principe), capaci di erogare un audio immersivo (anche grazie al design rivisitato) che riempia al meglio ogni ambiente, outdoor o indoor.

Gli speaker in questione sono ben tre, rappresentati dai modelli MX-ST90B, MX-ST50B e MX-ST40B, differenziati dalla potenza d’emissione, col primo, il top di gamma o fratello maggiore del terzetto, caratterizzato da bassi dinamici e forti, e da una potenza d’emissione pari a 1.700 watt massimi (un bel salto avanti rispetto al modello del 2021, MX-T70, superato di 200 watt), contro i 240 del secondo e i 160 del terzo.

Grazie al Bluetooth, è possibile collegare al volo, a uno smartphone come a una TV, uno speaker Sound Tower 2022, che, invero, si presta bene anche in un’ottica multi-room, visto che è possibile accoppiarne a una medesima fonte sino a 10 esemplari tramite la funzione Group Play, per essere accompagnati dalla musica ovunque ci si sposti, mentre – appaiando nello stesso ambiente più Sound Tower 2022 – si ottiene un’audio davvero immersivo e stereofonico.

Non manca, poi, l’attenzione alla passione di tanti, quella del karaoke, con la possibilità di collegare in wireless sino a 2 microfoni, e la companion app che permette anche di selezionare e regolare particolari effetti commisurati al genere musicale o alla situazione della riproduzione audio.

Essendo in pratica dei veri party speaker, i nuovi Sound Tower 2022 di Samsung non mancano di una certa immunità agli spruzzi, da varie angolazioni (secondo quanto previsto dall’assegnazione della certificazione IPX5), di un’autonomia sino a 18 ore, e di effetti luminosi ritmici. A tal proposito, oltre al potersi avvalere dei divertenti effetti da DJ, si può switchare tra 5 preset ad hoc (Ambient, Dance, Party, Stat e Thunder Bolt).