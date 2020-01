Soundcore Ace AO: ufficiale lo smart speaker compatto, elegante e autonomo

Dopo il lancio dicembrino del modello Icon, la cinese Anker – abbandonando per un istante il segmento dei powerbank o dei proiettori smart ( marchio Nebula) – torna ad occuparsi di smart speaker mettendo in campo, per il marchio Soundcore, un nuovo e più compatto esemplare di altoparlante intelligente, il Soundcore Ace AO, questa volta votato all’estrema trasportabilità, senza però che si rinunci alla consueta qualità audio del brand.

Soundcore Ace AO ha un look minimale, con un elegante nero che lo rende perfetto per qualsiasi ambiente e un unico pulsante polifunzionale a gestirne le varie feature previste dal costruttore.

Dotato di una forma tubolare, è poco più grande di una ciambella, ed anche piuttosto leggero, con i suoi 64 grammi di peso. Solitamente può essere tenuto senza alcuno sforzo in tasca per il trasporto ma, se del caso e alla bisogna, lo si può agganciare facilmente a uno zaino o alla bici, in quanto provvisto di un pratico laccetto removibile.

Nonostante le dimensioni, Soundcore Ace AO garantisce un’emissione sonora decisamente potente, pari a 2 Watt, ma anche immersiva e stereofonica, risultando – di conseguenza – indicato anche nell’animare le feste all’aperto, o negli spazi outdoor. La presenza del modem per il Bluetooth 5.0 gli consente, nel caso specifico, di connettersi in contemporanea con due fonti audio differenti e, in tal modo, è molto più semplice switchare dalle playlist dell’una a quelle dell’altra.

Anche l’autonomia risulta tra i pregi del Soundcore Ace AO, appena presentato in India dalla controllante Anker: nello specifico, il colosso di Shenzhen ha dichiarato, con una carica completa, un totale di ben 4 ore di riproduzione musicale continuativa. In termini distributivi, infine, gli utenti interessati all’acquisto del Soundcore Ace AO dovranno metaforicamente “sintonizzarsi” sulle frequenze del noto e-commerce locale Flipkart, ove il device audio in questione sarà prossimamente venduto al prezzo di circa 21 euro (ovvero di 1.699 rupie).