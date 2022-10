Sony ZV-1F: ufficiale la nuova fotocamera compatta per i vloggers

Ascolta questo articolo

La nipponica Sony ha annunciata una nuova fotocamera nella serie ZV, già comprensiva della ZV-E10 (mirrorless) e della ZV-1 (compatta) che, con la nuova ZV-1F, ottiene un modello decisamente focalizzato sulle esigenze dei vloggers.

La fotocamera Sony ZV-1F (105,5 x 60 x 46,4 mm per 255 grammi), attenta all’ambiente (la confezione usa tessuti di origine vegetale e non plastica per proteggere il dispositivo, per il quale è stata plastiche riciclata SORPLAS mentre il display è in poliestere riciclato), integra un sensore Exmor RS CMOS 1.0, con una risoluzione da 20,1 megapixel, con 125-12.800 come ISO, capace di realizzare video in 4K. Attraverso il pulsante per il modo di registrazione SQ, è possibile cimentarsi in slow-motion sino a 5x e in quick motion (ovvero nelle accelerazioni note come hyperlapse) sino a 60x.

Sempre in tema di video, viene messa a disposizione la stabilizzazione elettronica dell’immagine che, nella modalità Active Mode, evita il mosso. Poggiata la fotocamera Sony ZV-1F sul cavalletto, da comprare a parte, Shooting Grip GP-VPT2B, si può avviare le riprese e gestire lo zoom: il pulsante C1 può comunque essere personalizzato sì da richiamare la funzione maggiormente adoperata dal vlogger.

Foto e video nella fotocamera Sony ZV-1F sono caratterizzati da un ampio campo visuale grazie alla lunghezza focale di 20mm dell’obiettivo (con apertura a f/2.0): restando nell’ambito visuale, l’autofocus si esplica nel Contrast e nell’Eye AF mentre, avvalendosi del Product Showcase Setting, si possono avere transizioni particolarmente fluide nella messa a fuoco, ideali ad esempio per quando si procede a recensire un articolo e quindi ci si trova spesso a passare dal sé al prodotto.

Attraverso i tasti Bokeh Switch sulla fotocamera Sony ZV-1F, si può innestare e disattivare al volo la sfocatura dello sfondo. Nel riprendere le persone, è essenziale renderle al meglio: qui la fotocamera mette a disposizione la funzione Soft Skin Effect, che garantisce una resa equilibrata della tonalità della pelle, mentre il Face Priority AE, incaricato di correggere la luminosità, assicura che il volto sia illuminato sempre in modo ottimale. Non manca la possibilità di personalizzare la tonalità del colore, laddove col Creative Look si hanno comunque a disposizione 10 preset con cui personalizzare le atmosfere tanto nei video quanto nelle istantanee.

Sul versante audio, la fotocamera Sony ZV-1F fornisce un jack audio e un microfono direzionale a 3 capsule che enfatizza la voce anche in contesti rumorosi, contribuendo ad attenuare il rumore del vento: quanto realizzato, visto attraverso lo schermo LCD touch da 3 pollici, può essere stoccato nelle schedine di memoria UHS-I tramite il singolo slot messo a disposizione o, via Bluetooth e app di corredo Imaging Edge Mobile Plus, trasferito allo smartphone (anche in forma di bocconi di clip da 15,30 o 60 secondi di facile condivisibilità social), col Wi-Fi a 2.4 GHz che permette di trasmettere in streaming.

La batteria della fotocamera Sony ZV-1, una FNP-BX1, secondo la classificazione standard CIPA è bastevole per 60 minuti di riprese video e sino a 360 scatti: l’acquisto, possibile dal mese in corso, richiederà una spesa pari a 650 euro (cavalletto escluso).