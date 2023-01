Sony Float Run: ufficiali gli auricolari per chi ama fare sport e uno stile di vita attivo

Ascolta questo articolo

Reduce dal lancio delle cuffie WH-1000XM5 con cancellazione attiva del rumore, la giapponese Sony ha annunciato un nuovo paio di auricolari adatti agli sportivi e a coloro che coltivano uno stile di vita attivo che, nell’usare i nuovi Float Run, non dovranno più preoccuparsi dell’indossarli a lungo o che vadano persi.

Impermeabili contro sudore e schizzi di pioggia secondo lo standard IPX4, gli auricolari Float Run sono di color bianco, collegati a una fascia elastica nera per la testa, calibrata su diverse forme di cranio e acconciature. Il peso è di 33 grammi e consente di ridurre la pressione nel caso di un prolungato uso del prodotto, mentre il design è originalmente aperto (ma non come nel modello LinkBuds) o meglio, come lo definisce Sony, “off-ear“, in quanto gli auricolari restano fuori dalle orecchie, tenuti in posizione da un sistema di ganci.

Vista la natura degli auricolari Float Run, molto simili per principio a una neckband, è da escludersi la cancellazione del rumore, attiva e passiva: gli utenti però potranno in tal modo sempre essere consapevoli di quel che accade intorno, che si tratti del sopraggiungere di un’auto, dell’avere un cane alle calcagna, o di una persona che ci parla. Nell’emissione del suono, i Float Run mettono a disposizione driver molto grandi, da 16 mm, per un suono senza compromessi beneficiato da una “regolazione precisa” in modo da garantire un output “più naturale e più ampio mentre ti alleni“.

Il controllo, che permette di gestire la riproduzione, le telefonate (grazie al microfono di bordo) e il ricorso agli assistenti vocali compatibili, si ottiene tramite i consueti tocchi sulle superfici esterne. La connessione con la sorgente dell’audio avviene tramite il Bluetooth 5.0, che supporta i codec SBC e AAC.

In tema di autonomia, gli auricolari Float Run di Sony promettono, dopo una carica completa via microUSB Type-C, 10 ore di riproduzione: volendo, poi, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, questi auricolari ottengono un’ora extra di riproduzione dopo appena 10 minuti di rabbocco energetico. L’acquisto degli auricolari Sony Float Run è possibile sul sito ufficiale del brand, a partire da Febbraio, al prezzo di 129,99 dollari.