Sony estende la commercializzazione della nuova mirrorless ZV-E10 per vloggers

Facendo seguito ai buoni risultati ottenuti con la ZV-1, forte dei risultati già ottenuti in Occidente col modello successivo, Sony ha annunciato l’arrivo anche in India, in favore dei locali vloggers, della leggera (343 grammi) mirrorless ZV-E10 disponibile, nel set col solo corpo, a un prezzo di 59.490 rupie.

La nuova Sony ZV-E10 sfrutta l’attacco E per il sistema di ottiche intercambiabili poste davanti al sensore CMOS Exmor da 24.2 megapixel, capace – grazie al processore BIONZ X – di scattare raffiche di 116 foto a 11 fps di velocità, con video (in 6K senza pixel binning, o in 4K da 24 a 30fps) doppiamente stabilizzati, via crop o classica modalità Steady. La parte alta comprende un selettore di modalità che, oltre alle opzioni per foto e video, comprende anche quella (S&Q) per gli slow-motion FullHD da 120p: davanti è presente una spia luminosa che certifica della registrazione in corso al pari della cornice rossa che appare sul display, un piccolo LCD con apertura laterale e ad angolazione variabile.

Ancora all’esterno, si ravvisano i 2 pulsanti, per innestare la modalità Bokeh Switch, con cui passare da uno sfondo sfocato a uno nitido e viceversa, o per ricorrere (anche in questo caso con stabilizzazione) alla modalità Product Showcase che, usata nella presentazione dei prodotti, passa automaticamente la messa a fuoco dal viso dell’oratore all’articolo di cui si parla. Tra le uscite, è possibile sfruttare anche il jack da 3.5 mm per connettere delle cuffie con cui monitorare in tempo reale l’acquisizione dell’audio, affidato a un microfono integrato a 3 capsule, con cappuccio anti-vento (sebbene sia possibile ricorrere a un microfono opzionale esterno, cablato o wireless, grazie alla Multi Interface).

Sul versante autofocus, quest’ultimo, basato su 425 punti a rilevamento di fase e a contrasto disseminati sull’84% del sensore, comprende la modalità di autofocus continuo, e quella per tracciare in tempo reale gli occhi di persone e animali, con la creatività esaltata dalle opzioni AF Subject Shift Sensitivity e AF Transition Speed ​​che permettono di regolare, tra lenta e rapida, anche la velocità della messa a fuoco. Sia nelle foto che nei video, inoltre, è possibile sfruttare il tocco del Touch Focus magari per spostare facilmente il focus su un soggetto alla periferia della composizione. Passando all’esposizione, vista la natura di fotocamera per vloggers, sarà di certo di grande aiuto la funzione Face Priority AE che, in pratica, regola automaticamente l’esposizione, in contesti soggetti a un rapido cambio di luce, per evitare che il volto di chi è ripreso in soggettiva sia sotto o sovraesposto.

Usabile anche come videocamera per lo streaming (a 720fps@30p) via app Imaging Edge Mobile o, per veicolare anche l’audio, tramite ILC (con standard UVC/UAC), la fotocamera Sony ZV-E10, una volta caricata in Type-C, assicura un’autonomia sostanziata in 440 immagini o 125 minuti di ripresa.