Sony annuncia la soundbar HT-S400 da 330W con Dolby Digital e surround virtuale

Dopo la messa in campo di due soundbar top gamma, le HT-A7000 e HT-A5000, il brand nipponico Sony ha annunciato il prossimo arrivo, per il mese di Aprile, alla più accessibile cifra di 270 euro, del comunque qualitativo sistema audio a 2.1 canali HT-S400.

La soundbar HT-S400, dalla classica forma a parallelepipedo (900 x 64 x 88 mm), ha un display OLED sul davanti, per mostrare informazioni base, come il livello del volume, la sorgente in ingresso selezionata e le impostazioni dell’audio. “Sotto il cofano” reca speaker di tipo X-Balanced dal form factor rettangolarizzato con un doppio proposito, da una parte non penalizzare la pressione sonora nel limitare l’escursione del trasduttore e, dall’altra, massimizzare la superficie del diaframma (lungo la cui cornice dei tagli consentono di gestire al meglio la pressione esterna e interna allo stesso), in modo da ottenere dialoghi chiari con distorsioni ridotte al minimo.

Col proposito invece di presidiare i bassi, la soundbar HT-S400 si avvale di un proprio subwoofer esterno wireless (192 x 387 x 400), uno scatolotto che, sopra il foro per il bass reflex, pone – sempre sul frontale – un woofer da ben 160 mm.

Ulteriori migliorie all’audio, ottimizzato per supportare le tracce in Dolby Digital, sono messe in campo mediante la tecnologia d simulazione del surround nota come S-Force PRO Front Surround, che usa i canali di destra e sinistra per restituire una sensazione comunque avvolgente. In accoppiata con alcuni modelli di smart TV Sony usciti nel 2021 (X80J, X85J, X90J, X95J, Z9J, A80J, A90J) e nel 2022 (X80K, X85K, X90S, X90K, X95K, X75K, A80K, A90K, A95K, Z9K), l’utente in possesso di una soundbar HT-S400 potrà controllare la stessa dall’interfaccia integrata della TV, o mediante il relativo telecomando.

Provvisto di una porta USB Type-A per gli aggiornamenti, la soundbar HT-S400, accreditata di 330 watt di potenza, può ricevere i contenuti via Bluetooth (nel caso della TV purché sia supportato il profilo A2DP), tramite un ingresso digitale ottico, o mediante la porta HDMI ottimizzata col canale audio di ritorno (ARC).