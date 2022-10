Sony annuncia gli auricolari tws LinkBuds S in versione Earth Blue

Ascolta questo articolo

Lo scorso Maggio Sony ha presentato gli auricolari true wireless LinkBuds S che, nelle scorse ore, sono stati cadenzati nella variante ecologica Earth Blue, in vendita da Novembre, a partire dagli States, al prezzo di 199,99 dollari. con la promessa di donare per ogni unità venduta 2 dollari in attività di conservazione marina, tal che ogni unità venduta aiuterà a proteggere “quasi 58.824 metri quadrati di oceano“.

Nell’ambito del suo proposito (“Road to Zero“) di essere un’azienda non impattante sull’ambiente entro il 2050, la giapponese Sony ha modificato gli auricolari LinkBuds S: questi ultimi, va ricordato, sono immuni agli schizzi d’acqua e al sudore (IPX4), adatti alle lunghe calzate essendo comodi, ma anche prevedendo una modalità di trasparenza ambientale che lascia passare i suoni quando si abbia attivato la cancellazione attiva del rumore.

Sempre in favore dei già noti LinkBuds S c’è la funzione Adaptive Sound Control che, a seconda di quel che si sta facendo o alla posizione, cambia da sé la modalità audio, e il tool Auto Play che permette di programmare delle routine, ad esempio per avviare un automatico l’audio quando si è in aereo o dopo una video chiamata. Impossibile, poi, dimenticare l’utile funzione Speak-to-Chat che, quando si inizia a parlare, mette in automatico l’audio che si sta ascoltando.

L’autonomia, anche nel nuovo modello, è di 6 ore con l’ANC attivato, che diventano in totale 20 con la custodia di protezione, trasporto e ricarica. Rimane, nei nuovi LinkBus S Earth Blue anche la funzione Google Fast Pair, per l’accoppiamento rapido con i dispositivi Android: via aggiornamento (destinato anche agli auricolari WF-1000XM4) il Bluetooth si arricchisce del multi-point per la connessione rapida a due sorgenti.

L’elemento principale, però, che differenzia la versione Eart Blue da quella classica degli auricolari LinkBuds S di Sony è l’impiego di una particolare resina plastica, ottenuta dal riciclo della plastica dei boccioni dell’acqua: tale resina, in particolari, grazie alle sue proprietà adesive, garantisce una “nuova espressione di design“, rappresentata dal fatto che ogni esemplare di questi auricolari, presenta, in modo differente l’un dall’altro (come nei prodotti fatti a mano), un effetto in stile marmo, ottenuto da piccole venature di bianco.