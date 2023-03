Sonos svela gli attesi speaker Bluetooth Era 100 ed Era 300

Dopo gli avvistamenti di inizio Febbraio conditi da diverse immagini e informazioni leaked, Sonos ha effettivamente ampliato il proprio listino con due nuovi speaker senza fili, gli Era 100 ed Era 300. Per l’occasione è stato confermato che, dal 28 Marzo, verrà garantito (anche su Arc e Beam Gen 2) il supporto verso l’audio spaziale anche di Apple Music.

I nuovi speaker Era 100 ed Era 300 sono accomunati da diverse specifiche. Ambedue gli speaker hanno il Wi-Fi 6 e, in tal modo, connessi alla rete di casa possono trasmettere contenuti in stream da smartphone, tablet, computer e NAS. Grazie a un pulsante, arriva il Bluetooth 5.0, in precedenza prerogativa dei modelli Move e Roam. Sempre a scopo di collegamento, comprandoli a parte, è possibile usare l’adattatore per la rete Ethernet e quello line-in per audio USB-C, magari per connettersi a un giradischi privo di interfaccia wireless.

Per via di una causa legale con Google, non c’è il supporto dei comandi vocali verso Google Assistant, ma il tutto, stante la presenza di un microfono, è ovviato con i comandi vocali verso Amazon Alexa. La tecnologia TruePlay, che permette via app di calibrare l’audio sulle specificità dell’ambiente, ora è disponibile anche per chi ha un telefono Android.

Lo speaker Era 300 (28 Marzo, al prezzo di 499 euro), erede del modello Five, ha una forma a clessidra posta in orizzontale: tale design è funzionale all’impiego di 6 altoparlanti, due woofer e 4 tweeter, che emettono il suono in quattro direzioni, ovvero in davanti, a destra, a sinistra e in alto. Lo speraker supporta il Dolby Atmos, per i contenuti codificati in tal modo e l’audio spaziale, ma solo su Amazon Music e disponendo di un bbonamento Unlimited. Per ottenere un audio maggiormente stereo, basterà abbinare due Era 300 tra loro mentre, usandone due come satelliti posteriori in un home theatre con le soundbar Arc o Beam (di 2a gen), si può usare il surround multicanale. Il controllo avviene mediante comandi posti in posizione avanzata, mentre il volume viene regolato facendo scorrere il dito su una striscia touch, da destra a sinistra.

Erede ingrandito e migliorato del modello One, Sonos Era 100 (279 euro) è il piccolo di casa, con una forma classicamente tubolare. Ha un midwoofer che si occupa di erogare più potenti mentre i tweeter laterali si occupa delle altre frequenze nei canali di destra e sinistra. Volendo, è possibile ottenere sempre un effetto stereofonico accoppiando due Era 100 o usarne altrettanti come satelliti posteriori per il surround in un contesto che prevede anche una soundbar.