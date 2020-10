SonicBass ed Earbuds 2C: da Redmi neckband e auricolari tws low cost

Nonostante il mercato della tecnologia earable vada in direzione del true wireless, pure testimoniato dal lancio degli auricolari Redmi Earbuds 2C, non mancano i brand che optano anche per soluzioni differenti, o ibride, con la stessa Redmi, spin-off di Xiaomi che, dopo aver presentato gli auricolari cablati Redmi Earphones a inizio Settembre, un mese dopo ha ufficializzato, nella vicina India, dopo l’esordio in Nepal, la neckband Redmi SonicBass.

Gli amanti dello sport all’aperto chiedono, sostanza, autonomia, comodità, e impermeabilità, ai dispositivi dai quali ascoltare la musica o i propri podcast motivazionali: nel rispondere a queste esigenze, la leggera (21.2 grammi) Redmi SonicBass (su Flipkart, a circa 12 euro, o 999 rupie, nelle varianti blu e nero), versione migliorata della Xiaomi Mi Bluetooth Neckband, propone un archetto quasi piatto in gomma antiscivolo alle cui estremità vi sono il bilanciere del volume e un pulsante multi-funzione, per gestire chiamate, musica, e assistenti virtuali.

Le gemme, impermeabili IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, con pareti esterne magnetiche per agganciarsi quando non in uso, celano driver da 9.2 mm accreditati di bassi di livello professionale, nel formato in-ear che assicura anche un isolamento passivo dai rumori.

I due microfoni, in tandem con la tecnologia Environmental Noise Cancellation (ENC), garantiscono la cancellazione del rumore ambientale col fine di assicurare telefonate sempre nitide e chiare. Sempre all’interno dello chassis delle gemme d’emissione, è presente il chip per il Bluetooth 5.0 LE, che assicura la connessione sino a 10 metri con lo smartphone, e la possibilità di tenere collegate, in contemporanea, due fonti audio (multipoint) senza un eccessivo impatto sull’autonomia.

A tal proposito, la batteria del Redmi SonicBass, caricabile da un ingresso microUSB celato alla vista da un lembo di plastica (anche a scopo impermeabilizzazione), vanta 200 ore di stand-by, ridotte a più realistiche 12 ore di ascolto musicale tenendo il volume entro l’80% della sua potenza.

Il “tradimento” al reame del true wireless, in ogni caso, non è durato a lungo, visto che Redmi, nel medesimo comunicato, ha ufficializzato anche i nuovi auricolari “Redmi Earbuds 2C” (1.299 rupie, circa 15 euro in promo e poi 17 euro): questi ultimi, alquanto simili agli “AirDots 2“, pesano 4.1 grammi a unità e, in ognuna di esse, caratterizzata dal formato in-ear e da un modesto grado di impermeabilità (IPX4), celano driver da 7.2 mm. Grazie al Bluetooth 5.0, possono essere usati in coppia, per un sound stereo, o uno per volta, prolungando in tal modo l’esperienza d’uso che, grazie alla custodia, conta 12 totali (dalle 4 via microbatterie) d’autonomia. Il controllo avviene mediante pulsantini, che consentono anche di richiamare l’assistente vocale di riferimento, Siri o Assistant che sia.