Smarter Living Event 2020: Xiaomi a valanga, anche con smartwatch e speaker

A poche ore dal lancio di due smart TV maxi, nel corso dell’atteso evento “Xiaomi Smarter Living Event 2020”, il noto brand cinese, oltre ad aver confermato l’arrivo anche in India della smartband Mi Band 5, ha presentato anche lo smartwatch Mi Watch Revolve (in vendita dal 6 Ottobre a circa 127 euro, ma sino al 14 Novembre promozionato a pressappoco 116), una lampadina smart (7.5W, solo bianco, da 810 lumen, gestibile via Mi Home app), ed il Mi Smart Speaker.

Lo smartwatch Mi Watch Revolve, derivato dal Mi Watch Color, si avvale di uno chassis da 46 mm in acciaio inossidabile capace di resistere alle immersioni sino a 5 atmosfere (50 metri), e di reggere ai graffi grazie al vetro Gorilla Glass 3, posto davanti al display circolare, un AMOLED da 1.39 pollici risoluto a 454 × 454 pixel, dotato della modalità always on e di 112 watchface intercambiabili.

Personalizzabile anche nel look, col telaio redatto nelle nuance alternative Chrome Silver e Midnight Black, e i cinturini siliconici variegati in Space Black, Astral Olive, Cosmic Dust, Nepture Blue, il wearable targato Xiaomi integra il GPS e il Bluetooth 5.0 mentre, quanto a funzionalità sportiveggianti e salutistiche, sfoggia il tracking di 10 attività, il monitoraggio cardiaco 24/7 (comprensivo anche del consumo massimo di ossigeno nel sangue e variabilità della frequenza cardiaca), quello del sonno, e una valutazione sul livello di stress ed energia, ottenuto grazie all’algoritmo AI di Firstbeat.

Autonomo per 2 settimane di stand-by, o per 7 giorni di uso completo, anche con l’always on attivo, grazie alla batteria da 420 mAh, Mi Watch Revolve può essere configurato via app Xiaomi wear per Android e Xiaomi wear lite per iOS, onde ottenere anche elaborazioni statistiche sui propri allenamenti e in tema di benessere psico-fisico.

Altro pezzo pregiato dell’evento streaming pre-registrato di Xiaomi è stato il Mi Smart Speaker (circa 46 euro, con prezzo di lancio fissato a pressappoco 40). Quest’ultimo ha un tipico aspetto cilindrico, con finitura nera opaca, un anello di LED in alto per indicare quando il dispositivo è in ascolto (mediante due microfoni ad alto raggio), e 4 pulsanti a sfioramento sul tettuccio, per il controllo che può avvenire anche via Google Assistant. A livello sonoro, grazie al processore TAS5805M di Texas Instruments offre un audio Hi-Fi, con effetto surround (DTS), molto potente (12 i Watt erogati dall’altoparlante frontale abbinato ad un driver da 63.5 mm). In quanto attrezzato con Google Chromecast, Mi Smart Speaker consente il mirroring dei contenuti da smartphone, tablet, e PC ma, dotato di Bluetooth e Wi-Fi, può anche essere abbinato a un altro esemplare, per offrire un’esperienza cinematografica alla TV, o con più iterazioni collocate in altre stanze, per un’emissione multi-room.