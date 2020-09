Mi TV Lux 82”, standard e Pro: ufficiali le smart tv extralusso di Xiaomi

Settimana di grandi annunci per Xiaomi che, portandosi avanti, ha già messo in campo, con una presentazione avvenuta in Cina, una coppia di mastodontiche smart TV, le Mi TV Lux, col beneficio software del sistema operativo MIUI per TV e del localizzato assistente virtuale XiaoAi AI 3.0, utile anche per comandare gli elettrodomestici compatibili con la domotica dell’universo Xiaomi AIoT.

Xiaomi Mi TV Lux 82′‘, listato a 9.999 yuan, o 1.260 euro, ha un pannello OLED IPS (178°) da 82 pollici, risoluto in 4K, cui il sistema di retroilluminazione Sharp a miniLED da 960 zone, conferisce una luminosità di picco pari a 1.000 nits, una copertura al 93% sulla scala colore DCI-P3, un contrasto a 1.400.000:1, ed il supporto a Dolby Vision ed HDR 10+: capace di fluidificare le scene più concitate grazie al MEMC, col gaming nel mirino (refresh rate variabile e modalità automatica a bassa latenza) nonostante il non esaltante tempo di risposta (6.5 mm), tale apparecchio televisivo cura molto anche l’aspetto sonoro.

Dotato di un ingresso audio digitale S / PDIF, vanta un array acustico 2.1.2 Dolby Atmos/Dolby Audio/DTS con 6 speaker, tra cui due (per i canali laterali) da 12,5 W, un subwoofer a bassa frequenza, e due per il subwoofer da 15 W. Motorizzato dal processore quadcore MediaTek MT9650 e dalla GPU Mali-G52 MC1, coadiuvati da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, allo Xiaomi Mi TV Lux 82” non mancano 3 porte HDMI (di cui una con canale audio avanzato di ritorno), due USB, il Bluetooth 5.0, ed il Wi-Fi ac dual band.

Mi TV Lux 82” Pro somiglia al modello precedente, con un pannello OLED 4K HDR IPS quasi uguale, non fosse per la luminosità massima raddoppiata (2.000 nit) e per la copertura colore sulla scala DCI-P3 portata al 98%: l’audio, in questo caso, beneficia di una soundbar perimetrica retrattile, con 8 altoparlanti, tra cui un biamplificatore con crossover elettronico, 2 speaker per le basse frequenze, da 10W come gli esemplari per le medie frequenze, con quelli per le basse frequenze portati a 20W.

A garantire le migliori performance tecniche concorre, supportato da 4 GB di RAM e 256 GB di storage, il processore quadcore Novatek 72685 che, provvisto di GPU Mali G51 MP4 per il decoding 8K@60Hz, porta in dote anche il 5G (via SIM). Inclusivo di telecomando che permette lo streaming dallo smartphone via NFC, col medesimo array connettivo del fratello minore, il Mi TV Lux 82” Pro sarà venduto (dal 21 Ottobre) a 49.999 yuan, ovvero a 6.300 euro.