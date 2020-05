Smart TV LG: presentata anche la OLED TV 8K più grande al mondo

LG, da sempre molto attiva nel settore dei display, da tempo immemore utilizza il suo know how per realizzare TV e smart TV di alta qualità, come nel caso della nuova smart TV della famiglia Signature vantata come la OLED TV più grande al mondo, ed una nutrita serie di smart TV OLED e NanoCell più accessibili.

Di recente, LG ha presentato numerosi modelli di smart TV OLED e NanoCell animate, lato hardware, dal processore Alpha Gen 3 AI (per il miglioramento della qualità delle immagini e del suono) e, lato software, dal sistema operativo WebOS che permette l’installazione di noti streaming on demand (DAZN, Disney+, RaiPlay, Mediaset Play, Netflix, Apple TV, Prime Video, NowTV, YouTube, Rakuten) e il supporto ai concierge virtuali Alexa ed Assistant, oltre all’interazione col mondo Apple (HomeKit ed AirPlay 2).

Altri elementi comuni delle nuove TV OLED e NanoCell di LG sono l’attenzione al mondo del gaming, con 120 Hz di refresh rate e il supporto (per gli OLED) alla tecnologia Nvidia G-SYNC, ed a quello dei cinefili, grazie all’implementazione della Filmmaker mode (per attenuare i miglioramenti strumentali, come l’Auto Genere Selection ed il Dolby Vision IQ) e del Dolby Atmos.

Di base, le smart TV OLED prevedono la gamma Z con il nuovo modello da 77 pollici e la gamma C che, con i tagli da 48, 55, 65 e 77 pollici, porta all’esordio il design “Gallery Design” che, nei modelli con meno di 2 cm di spessore, consente di appendere la TV al muro per ottenere l’effetto quadro. Decisamente più variegata l’offerta delle smart TV NanoCell, presenti in diverse diagonali, da 49 a 86 pollici, con risoluzioni che vanno dal 4 all’8K.

A tali modelli, nelle scorse ore, LG ha aggiunto la TV OLED più grande al mondo, allestita nelle varianti 8K (7680 x 4320 pixel, con 4 volte più pixel del miglior 4K sul mercato) da 77 e 88 pollici che, pur potendo essere agganciata al muro, risalta maggiormente grazie allo stand proprietario progettato col nuovo design “Artistic Sculpture“.

I due modelli di LG OLED da 77 e 88 pollici condividono la presenza di un processore AI di 3a generazione, che si occupa di upscalare i contenuti 2 e 4K in 8K, stante la penuria di produzioni nativamente realizzate secondo quest’ultima risoluzione, e il supporto ai comandi vocali verso l’assistente proprietario ThinQ. In dote alle due varianti della maxi OLED TV LG vi sono, inoltre, anche la facoltà di ricevere trasmissioni satellitari (BS4K /CS4K/BS8K) e del digitale terrestre (BS/CS), alcune specifiche dedicate al gaming, come il ritardo nella visualizzazione settato a 1 ms ed il supporto al G-Sync di Nvidia, e le porte HDMI 2.1 capaci di gestire flussi video in 8K@120fps.

Il modello OLED 88ZXPJA , appunto da 88”, migliora l’immagine tramite la feature “Cinema HDR” e supporta gli standard HLG/HDR10 ma, in ogni caso, consente di visualizzare i contenuti in qualità originale (Filmmaker mode): anche il sound non viene trascurato, visti i 7 speaker, con ottimizzazione Dolby Atmos e AI ​​Sound Pro (ottiene il setting migliore dopo aver classificato il suono in una delle sue 5 categorie predefinite). Prezzo di cotanta qualità è una spesa di 3.7 milioni di yen, pari a circa 31.993 euro: volendo “spendere di meno”, ci si può accontentare del 77ZXPJA da 77”, listato a 2.5 milioni di yen, ovvero a pressappoco 21.617 euro.