Smart TV LED 4K Ultra HD: ufficiale la nuova linea di TV LED Smart 4K di Hyundai

Oltre a Sony, anche Hyundai Electronics ha annunciato, tramite un intervento del suo COO indiano, Abhishek Malpani, nuove smart TV nell’immenso paese asiatico, sostanziatesi nella serie di Smart TV LED 4K Ultra HD con diversi prestiti tecnologici dal partner LG.

Le nuove Smart TV LED 4K Ultra HD di Hyundai sono cadenzate in 3 diagonali differenti, sostanziandosi in un modello da 43, in uno da 50 e in uno da 55 pollici, rispettivamente prezzati a 34.490 (397), 45.990 (530) e 52.990 rupie (611 euro): diagonali a parte, in tutti tre i casi si tratta di apparecchi televisivi in grado di visualizzare immagini in UHD caratterizzate da 1.07 miliardi di colori, con i video che, invece, vengono migliorati dalla tecnologia MEMC che, in sostanza, inframmezza dei frame intermedi simulati per rendere i contenuti più movimentati e concitati (es. i film d’azione) più fluidi.

Sul piano dell’audio, beneficiato dal supporto allo standard Dolby Atmos, le Hyundai Smart TV LED 4K Ultra HD appena annunciate fanno ricorso a speaker da 20 W per un output surround.

Al centro dell’hardware elaborativo le Smart TV LED 4K Ultra HD di Hyundai collocano un processore quadcore (1.1 GHz) ARM CA55 affiancato da 1.5 GB di RAM e da 8 GB di storage: su quest’ultimo risiedono le app scaricate dallo store applicativo, e il sistema operativo webOS di LG che porta come dote diversi streaming services già installati, tra cui YouTube, Prime Video, Netflix, Zee5, SonyLiv, e Disney+, con possibilità di ricevere suggerimenti, in base alle frequenza di utilizzo ed alle scelte dell’utente, in tema di spettacoli, film, musica, programmi, dall’intelligenza artificiale, sempre firmata LG, nota come ThinQ AI.

Dotate del telecomando Magic Remote con comandi vocali di LG, le Smart TV LED 4K Ultra HD di Hyundai integrano anche le connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth a due vie, oltre a supportare l’Auto Low Latency Mode (ALLM) su HDMI in favore dei gamers e il Miracast per la riproduzione su uno schermo più grande di quanto visualizzato su computer, tablet, e smartphone.