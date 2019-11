Smart speaker: un mercato in continua crescita

Alexa, accendi la luce in cucina! Alexa, metti un po’ di musica. Quanti di voi hanno sentito queste frasi e parole oggi anche nelle pubblicità in televisione? Stiamo parlando dell’intelligenza artificiale integrata negli smart speaker di ultima generazione.

Qualche anno fa Google lancia sul mercato il suo Google Home, un dispositivo con speaker integrato che fornisce la capacità all’utente, di comandare vocalmente svariati componenti elettronici della casa come luci, musica, tapparelle, elettrodomestici e quant’altro.

Ma il vero boom del mercato è avvenuto l’anno scorso, con la presentazione di Alexa, l’assistente vocale presentato dal colosso Amazon che propone, nel proprio store conosciuto in tutto il mondo, dispositivi intelligenti a prezzi abbastanza contenuti ed accessibili per tutte le tasche.

Echo Dot, la versione standard dei dispositivi, un altoparlante con microfono integrato, è venduto sul mercato a meno di 40€ e, ovviamente, con un prezzo allettante e con una pubblicità invitante, milioni di utenti hanno deciso di avventurarsi nel mondo dell’intelligenza artificiale e sentirsi un po’ come Tony Stark in Ironman mentre impartisce ordini alla sua casa ultra tecnologica.

Con la rapida diffusione di questi smart speaker, anche le aziende che producono hardware e prodotti tecnologici si sono affrettate a mettersi in linea con il mercato. Esistono ad oggi svariati oggetti multimediali che integrano di fabbrica il supporto ad Amazon Alexa; parliamo di cuffie, speakers per la diffusione della musica, televisori smart, elettrodomestici come macchine del caffè e forni, prese per la corrente, lampadine wireless, interruttori touch per la casa e robot lavapavimenti.

Basta una semplice richiesta ed il dispositivo intelligente risponderà come un bravo soldato, portando a termine il compito che gli si è impartito. “Alexa, pulisci casa“ Basta pronunciare questa frase prima di uscire, che il robot inizierà ad aspirare e pulire tutto l’appartamento.

Azioni che fino a qualche anno fà potevano essere viste soltanto nei film, oggi fanno parte della quotidianità.