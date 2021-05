Sharp GX-BT60: ecco lo speaker ibrido compatto per l’estate in spiaggia

Sembra essere un periodo di grande fervore, questo, per il brand giapponese Sharp (ormai da 5 anni nelle mani della cinese Foxconn, nota per assemblare anche gli iPhone) che, dopo aver svelato un top gamma telefonico in grado di concorrere per la palma di re della multimedialità, è andata a scontrarsi con un’autorità del settore, Bang & Olufsen, sul terreno degli speaker da outdoor compatti, sfoggiando il suo guanto di sfida, in veste di Sharp GX-BT60.

Sharp GX-BT60 esibisce una simpatica forma a saponetta, nelle vivaci colorazioni blu, nero e grigio: l’involucro esterno, con la griglia rivolta verso l’alto, non teme infiltrazioni di sabbia, polvere e acqua (caso mai cascasse in acqua, immerso per mezzora a un metro di profondità), grazie alla certificazione IP67 e colloca lateralmente i tasti per il controllo: nel caso specifico, da una parte v’è il pulsante per accenderlo o spegnerlo e, dall’altra, i due gemelli per il volume (alzare e abbassare), inframmezzati dal pulsante per l’avvio e la messa in pausa.

Agganciabile a uno zaino o alla cintura grazie al laccetto in dotazione (seppur manchi del moschettone visto nel rivale danese), lo speaker compatto Sharp GX-BT60 custodisce un driver da 45 mm capace d’erogare una potenza sonora da 6W, che non trascura nemmeno i bassi, stante l’innesto d’un dedicato radiatore passivo. Volendo, ricorrendo alla eloquente modalità Duo, è possibile accoppiare due modelli uguali per ottenere una riproduzione stereofonica.

Il collegamento alla sorgente audio, smartphone o altro, può avvenire in vari modi: molto comodo è quello che passa per il Bluetooth 5.0 (con supporto ai profili A2DP, HSP, HFP), anche se – ovviamente – impatta sull’autonomia garantita dalla batteria, da 1.800 mAh che, caricata via microUSB, promette sino a 13 ore di funzionamento. Diversamente, è possibile superare il problema sfruttando l’ingresso AUX dello speaker, per connettere un cavo con jack da 3.5 mm: in tal caso, la commutazione avverrà in automatico sull’ingresso analogico grazie alla funzione Auto-Switching.

Da segnalare, infine, che lo speaker compatto Sharp GX-BT60, attualmente in vendita su Amazon per 30.62 euro, con spedizione gratuita, dispone di un microfono integrato: ipso facto, può esser usato per gestire le telefonate in vivavoce, o per dialogare con i concierge virtuali Assistant, Alexa, e Siri.