Beosound Explore: ufficiale lo smart speaker Bluetooth per l’outdoor

Tra meno di un mese vi sarà l’inizio ufficiale della stagione estiva e il marchio danese Bang & Olufsen, dimostrando di essere decisamente “sul pezzo”, ha annunciato l’arrivo sul mercato di uno smart speaker per l’outdoor, denominato Beosound Explore, concepito in quei colori che, tra Black Anthracite, Grey Mist, Green, ricordano i fiordi, le foreste e i ghiacciai dei paesi nordici.

Beosound Explore (199 euro) ha una forma cilindrica per una facile maneggevolezza e un ridotto ingombro nello zaino, al quale può comunque essere collegato via cintura o moschettone in dotazione: la serie di pulsanti posta in alto, per volume, associazione Bluetooth (con i sistemi Apple Fast Pair, Microsoft Swift Pair, e Google Fast Pair), l’avvio della riproduzione, lo switch tra le tracce e la regolazione del volume, è di facile uso anche con i guanti.

Realizzato in alluminio, beneficia di un processo di anodizzazione curato nella Factory 5 danese di Struer, in modo da sviluppare un rivestimento in ossido di alluminio che tuteli il prodotto, già immune ad acqua e polvere (IP67), da eventuali graffi: l’interno ospita due driver da 4.5 cm presieduti da rispettivi amplificatori da 30W di classe D, in modo da ottenere bassi potenti (59 dB a un metro), 56 Hz e 22,7 kHz di risposta in frequenza, e 91 dB di pressione sonora massima.

Se ancora non fosse abbastanza, il suono (non per nulla definito “True360“), diffuso omnidirezionalmente via algoritmo e griglia esterna lamellare, può essere potenziato associando il Beosound Explore a un “gemello”, per una sonorità stereofonica: da segnalare, in ogni caso, che il modem per la connettività senza fili Bluetooth 5.2 (con supporto al codec SBC) permette anche il join multi-punto, per connettere lo speaker a due sorgenti in contemporanea.

La batteria dello speaker Beosound Explore, da 2.400 mAh, una volta caricata, in 2 ore via USB Type-C, offre un’autonomia, a volume medio (ovvero a 70 dB), di ben 27 ore, tanto da scongiurare l’ansiosa esigenza di reperire di frequente una fonte d’energia.