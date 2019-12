Shanling Q1: ecco il nuovo player musicale Hi-Res dal look vintage

Ultimamente, sono sempre più diffusi i dispositivi hardware, praticamente dei gadget, con un look estremamente vintage, come alcuni powerbank o uno smart speaker messi a disposizione da Xiaomi dopo un debito periodo di crowdfunding. Proprio quest’ultimo espediente è stato attualmente adoperato per imporre all’attenzione un altro device, in forma di lettore musicale ad alta risoluzione.

Shanling Q1, questo il nome del prodotto, attualmente proposto su Kickstarter a circa 80 euro (o 699 dollari honkonghiani) con le prime spedizioni calendarizzate (in caso di esito positivo) per il Febbraio del 2020, assume la silhouette delle tipiche radioline anni ’50, con forme morbide, colori laccati di un pastello opaco, e sgargianti pulsantoni cromati: le dimensioni compatte (75 x 62 x 16.5 mm) e il peso contenuto (appena 136 grammi) lo rendono agevole da tenere in mano, potendo avere sott’occhio il pratico display a colori da 2.7 pollici, per l’interazione con l’interfaccia del sistema operativo (il firmware proprietario mTouch ), protetto da un vetro temperato a 7H.

Comprensivo di una batteria da 1.100 mAh, capace di assicurare financo 21 ore di autonomia, lo Shanling Q1 implementa il Bluetooth 4.2 con alcuni codec (aptX e AAC) di Qualcomm e altri (LDAC) di Sony.

In questo modo, beneficiando del DAC Hi Res ESS Sabre ES9218P (per il supporto a file musicali codificati a 32 bit / 384 kHz, con distorsione limitata allo 0,004%) di cui è dotato, è possibile godere di un sound da studio di registrazione in cuffia (grazie al jack da 3.5 mm) sia della musica trasmessa dallo smartphone, che su quella stoccata localmente sulla microSD da 2 TB massimi (non inclusa).

In più, il player musicale Shanling Q1 può anche esser collegato via cavo al computer, fungendo da dongle Bluetooth per i PC che non disponessero di questa connettività e/o da scheda audio esterna-dedicata per gli stessi.