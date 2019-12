Qualitell ZS1001Pro: da Xiaomi lo smart speaker che rilassa e fa da powerbank wireless

Praticamente a cadenza regolare, Xiaomi sforna dispositivi di ogni genere, dai più elaborati tecnologicamente ai più semplici, grazie a iniziative in-house o a collaborazioni di terze parti – portate avanti mediante il crowdfunding Youpin – tra le quali va annoverato il recente varo dello smart speaker di Qualitell.

Il Qualitell ZS1001Pro (15.00 x 8.70 x 7.65 cm, per 580 grammi) patrocinato da Xiaomi, al pari di alcuni curiosi powerbank già visti, ha un design retrò, che ricorda quasi una radiolina a transistor: al suo interno, alloggia un altoparlante che, supportato da un amplificatore, eroga una sonorità da 5 W di potenza, traendo la fonte sonora (anche delle telefonate, che possono essere gestite in vivavoce) dal proprio smartphone, collegato grazie allo standard connettivo Bluetooth 5.0.

La batteria agli ioni di litio, da 1.800 mAh, offre 8 ore di funzionamento ma, volendo, è possibile fruirne collegato all’alimentazione (via Type-C) quando si utilizza il Qualitell ZS1001Pro per la sua seconda funzionalità, ovvero per caricare rapidamente (ma con protezione ad hoc che blocca l’erogazione d’energia a carica ultimata) – secondo lo standard wireless Qi a 15W – lo smartphone che verrà poggiato sopra il suo tettuccio (e mantenuto in no-sleep mode).

Dulcis in fundo, il gadget Qualitell in oggetto può fungere anche da dispositivo per il relax prima di addormentarsi, visto che – con facoltà di impostarne la riproduzione per mezzora o un’ora via switch, e di variarne il volume dai pulsanti touch laterali – è possibile scegliere (dalla manopola frontale) tra 7 suoni rilassanti da mandare in loop (corso d’acqua, rumore bianco, onde del mare, cinguettio uccelli, cicala, ninna nanna, pioggia).

Redatto in verde chiaro su verde scuro, il Qualitell ZS1001Pro di scuola Xiaomi è in vendita su Bangood ove, in luogo del normale prezzo (75.84 dollari), è attualmente promozionato col 21% di sconto, a 59.99 dollari (poco meno di 54 euro).