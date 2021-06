Sennheiser HD 450SE: ufficiali le cuffie premium con (anche) Alexa

Il brand tedesco Sennheiser, dopo essere passato “armi e bagagli” sotto le insegne dell’elvetica Sonova, agli auricolari IE 900, ha appena affiancato le cuffie smart HD 450SE che, eredi delle HD 450BT, delle quali mutuano il design, ne migliorano alcuni aspetti, conservandosi premium ma non tali da svenare le finanze dell’audiofilo di turno.

Le cuffie Sennheiser HD 450SE sono un modello over-ear con cancellazione attiva del rumore, ANC, grazie alla quale un’onda uguale e contraria neutralizza i rumori ambientali: nell’incrementare l’esperienza d’ascolto, è possibile fare affidamento ai codec SBC, AAC, aptX ed aptX a bassa latenza della connettività Bluetooth 5.0, ed alla companion app multipiattaforma Sennheiser Smart Control che, nello specifico, oltre a consentire di controllare lo stato della batteria, permette anche di personalizzare la firma sonora intervenendo sull’equalizzatore.

I pulsanti in dotazione sulle unità permettono di intervenire sulle telefonate, sul controllo della musica e sugli assistenti vocali: a tal proposito, il tasto dedicato, Voice Assistant, non supporta più solo Assistant di Google o Siri di Apple, ma anche Alexa di Amazon, grazie alla quale poter gestire la musica hands free, o coordinare la domotica compatibile casalinga.

La batteria integrata nelle cuffie over-ear Sennheiser HD 450SE promette fino a 30 ore di utilizzo, terminate le quali è possibile procedere alla ricarica passando per la porta USB Type-C: un modo per aggirare il fattore autonomia, proseguendo nell’ascolto, ma anche per eludere la problematica della latenza qualora si stia giocando o guardando un film, è possibile stante la possibilità di collegarvi un cavo, per un uso linked delle stesse.

Attualmente, è possibile comprare le nuove cuffie Sennheiser HD 450SE al prezzo, comprensivo di una custodia da trasporto, di 199,95 dollari negli USA: l’esordio in Italia, con landing page già visibile su Amazon, è previsto per il 22 Giugno prossimo, al prezzo di 234 euro.