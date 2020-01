Senbono S18: in commercio l’elegante sportwatch low cost anche iper autonomo

Molto spesso, quando si cerca uno smartwatch sportivo di fascia alta, come nel caso degli ultimi Garmin, tattici o per golfisti, gli esborsi richiesti possono essere davvero notevoli: d’altro canto, per gran parte delle attività smart e salutistiche normali, anche nella fascia entry level le alternative, in grado di assicurare un buon livello di soddisfazione, non mancano, come nel caso dell’accessibilissimo (21.84 euro su Gearbest, con sconto del 56% sul prezzo abituale) Senbono S18.

Disponibile nelle nuance nero, rosso, grigio, il Senbono S18 ha cinturini siliconici con viti a vista, ed una cassa rotonda, da cronografo rugged vecchio stile, impermeabile (IP68) al contatto con l’acqua (ma non immune a vapore ed acqua calda).

Inteso come il più classico degli smartwatch moderni, il wearable cinese in oggetto mostra le complete notifiche per le telefonate, gli SMS, e dalle più importanti social (tra cui Twitter, Facebook) e chat (WhatsApp) app, avvalendosi del Bluetooth 4.0 in virtù del quale è possibile anche disporre di una pratica feature per ritrovare lo smartphone (Android, dal 4.4 in avanti, e iOS, dall’8 e successivi) associato, o controllarne la fotocamera (in qualità di pulsante di scatto remoto).

Sul versante sportivo, Senbono IP68 integra un cronometro e un contapassi ma, soprattutto, un cardiofrequenzimetro ottico dorsale capace di fornire – sulle attività sportive attenzionate (es. corsa, camminata, maratona, ciclismo, basket, badminton, calcio, salto con la corda, nuoto), sia sul display (un rotondo touchscreen da 1.28 pollici, a colori, risoluto in 240 x 240 pixel) che via companion app “Da Fit” – precisi feedback quali la frequenza cardiaca ed il battito del cuore (ambedue le metriche anche in modo continuativo), oltre che la stima la stima delle calorie bruciate o dell’ossigeno nel sangue e una valutazione sulla qualità del sonno.

Grazie a un sistema di stand-by intelligente, che attiva il salvaschermo quando non in uso, per ridestare il display, illuminandolo, al sollevamento del polso, lo smartwatch elegante ma sportivo Senbono S18 riesce a spremere, dalla batteria pari a 280 mAh, qualcosa come 25 giorni di stand-by che, a seconda dell’uso messo in campo, si traducono in un’autonomia operativa di 3 o 7 giorni.