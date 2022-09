SELPHY CP1500: ufficiale la stampate fotografica a sublimazione con feature creative

Ascolta questo articolo

Dopo gli annunci di GoPro e DJI, il mondo dell’immagine continua a essere protagonista, a livello hi-tech, col brand nipponico Canon che, andando controcorrente, ha annunciato la nuova photo-printer a sublimazione, ovviamente smart, battezzata come SELPHY CP1500, listata in vendita dall’Ottobre 2022, nelle nuance bianco o nero, al prezzo di 139.99 dollari (circa 140 euro).

Indicata per contesti “artigianali” come lo scrapbooking, per chi ama il fascino delle foto fisiche, per progetti di ricerca scolastica (es. per l’albero genealogico), o per moderne opere di creatività ibrida, la SELPHY CP1500 si presenta come molto compatta (182,2 x 57,6 x 133 mm per 850 grammi), in modo da star comodamente in tasca o, nel caso di un viaggio, in una borsa (in questo caso con un’opzionale batteria Canon NB-CP2LI aggiuntiva comprata a parte, o col caricatore CA presente all’acquisto).

Di base, grazie alla tecnologia Dye-Sub, stampa a colori (16,7 milioni di nuance) nel formato 4″ x 6″, con cartoline messe ottenute in meno di un minuto, ovvero in 41 secondi. Volendo un formato diverso, è possibile ricorrere a una cassetta opzionale che, una volta comprata a parte, “sblocca” però la stampa di etichette quadrate in formato 2,1 x 2,1″, o di schede/biglietto, in formato 2,1 x 3,4″.

Secondo l’azienda, grazie al rivestimento appositamente predisposto in loro tutela, le foto stampate con la stampante fotografica SELPY CP150 possono resistere all’usura, se tenute in un album, per oltre un secolo. Sul versante creativo, una volta connessa in wireless (via app l’app Canon PRINT Inkjet/SELPHY) allo smartphone, o via USB Type-C al computer, gli utilizzatori più fantasiosi della stampante SELPHY CP1500 (comunque provvista di lettore per schedine di memoria SD, SDXC e SDHC) possono addizionare le foto, prima della stampa, con cornici e scritte, e con la sovrapposizione di una grande varietà di motivi (tra cui zampe di animali per i nostri amici pets, o cuoricini per le foto di famiglia).

In ottica di (anche geo) marketing, invece, ricorrendo sempre all’app SELPHY Photo Layout, è possibile trasformare un indirizzo web relativo a una pagina social, o le coordinate stesse della foto, in un codice QR poi stampigliato sulla foto.