GoPro: ufficiale la action camera HERO 11 Black, anche in versione Mini

Ascolta questo articolo

Dopo esser stata oggetto di parecchi rumors negli ultimi tempi, è stata alfine svelata la nuova action camera HERO 11 Black della californiana GoPro che, nel raccogliere l’eredità del modello del 2021, mette in campo diverse migliorie, declinandosi anche in una variante Mini.

La nuova HERO 11 Black (71,8 x 50,8 x 33,6 mm, per 154 grammi) conserva diversi elementi in comune col modello HERO 10 Black, tra cui i materiali e il design (a parte la scritta sul “11 Black” fianco) che anche qui vede il color nero applicato con una finitura soft–touch e interrotto da accenti blu: l’impermeabilità arriva a coprire i 10 metri e rimangono i due display LCD, davanti da 1.4 e dietro da 2,27 pollici: tra le specifiche conservative figurano le due alette in basso, che permettono la connessione con vari accessori e le lenti removibili copri-obiettivo idrorepellenti.

Presieduto dal confermato processore personalizzato di 2a gen sviluppato in casa e noto come GP2, la Go Pro HERO 11 Black ottiene un campo visivo più ampio (in verticale del 16%, con benefici per i ritagli di video e foto a 4:3, 9:16 e 16:9) grazie all’ingrandito sensore, ora da 1/1,9”: le foto vengono scattate a 27 megapixel (vs i 23 di prima), mentre i video arrivano al 5.3K ma fino a 60 fps, a meno di non raggiungere i 120fps “accontentandosi” del 4K o di passare ai 240fps in 2,7K. Il formato arriva sino all’8:7 (passando per i precedenti e confermati 16:9 e 4:3). Entra in scena la stabilizzazione HyperSmooth di quinta generazione, 5.0 che, anche nei contesti più forsennati, restituisce quasi la sensazione di usare un treppiede: avvalendosi poi del blocco dell’orizzonte, anche nel caso la fotocamera ruoti di 360°, si ottengono riprese “dritte”. Diversamente, si può lasciare fare tutto alla fotocamera, che via AutoBoost, applica l’HyperSmoot 5.0 di volta in volta, tenendo conto del movimento e della velocità.

Sempre in tema di video, le riprese vengono ora ottenute (via codifica HEVC) con profondità colore a 10-bit, il che permette di cogliere, rispetto a prima (16,7 milioni) molte più sfumature (oltre 1 miliardo), il che torna utile nel dettagliare paesaggi altrimenti molto uniformi, come il mare, il cielo, un deserto. Proseguendo con le novità, in notturna è ora possibile applicare nuovi effetti, tra cui quelli relativi alle luci dei veicoli, lo star trail e il light painting: il campo di ripresa da 16 mm, il SuperView, è stato ora superato da uno ancor più ampio, l’HyperView da 12 mm.

In tema di funzionalità, se rimane la possibilità di usare la Hero 11 Black come webcam e per lo streaming, a 1080p, arriverà col prossimo aggiornamento quella nota come “auto-highlight“: in sostanza quanto ripreso sarà caricato in automatico via Wi-Fi sul cloud di GoPro e, di rimando, sempre in automatico, i momenti salienti estratti dai filmati verranno spediti all’indirizzo dell’app Quick sul proprio smartphone, togliendo all’utente l’incomodo di far da sé. Intanto, sin da subito, è possibile impostare la modalità “Massima Qualità” per riprese al top mentre, accontentandosi di qualche compromesso, si prolunga l’autonomia settando la modalità “Batteria Prolungata“,

Dulcis in fundo, l’autonomia: la batteria, ancora da 1.720 mAh, essendo però di tipo Enduro, offre il 38% in più di tempo di registrazione, tal che si va dagli 80 minuti in 5K@30 (vs precedenti 73) ai 137 minuti a 1080p30 (vs precedenti 123). Per il prezzo della GoPro 11 Black, si parla di 549 euro che scalano a 449 abbonandosi (50 euro l’anno) al cloud del produttore.

La Go Pro HERO11 Black Mini si mantiene resistente (addirittura migliorando l’autonomia nelle temperature moderate e le prestazioni in quelle basse) ma, essendo priva dei due display del modello standard, è più compatta (52,4 x 51,2 x 38 mm, per 133 grammi) e comoda da montare ad esempio su un casco. Per il resto, c’è un sensore in formato 8:7 capace di foto da 24.7 megapixel e di video in 5,3K@a60fps, con slow motion dall’8x in 2,7K al 4x in 4K. Rimane l’obiettivo digitale HyperView ideale le soggettive – in 16:9 – di attività dinamiche. Nelle riprese in notturna si apprezzano anche qui i preset Star trail, Luci di veicoli e Light painting e, al pari del modello “grande”, anche qui ci sono le modalità “principiante” (semplificazione delle opzioni selezionabili per rendere più immediata l’acquisizione premendo l’apposito pulsante) e “professionista” (sblocco di tutte le opzioni per il massimo controllo su ogni aspetto della registrazione).

Con disponibilità dal 25 Ottobre, la Hero 11 Black Mini si potrà comprare inizialmente sul sito del produttore pagando 449,99 euro se non iscritti al cloud di GoPro o, diversamente, 349,98 euro.