Samsung Terrace 4K OLED: ufficiale la prima smart tv per l’outdoor

A causa del coronavirus, si è trascorso molto tempo in casa, godendo spesso del comfort assicurato dalle opportunità delle smart TV: con l’arrivo della bella stagione, e l’allentamento delle restrizioni, Samsung ha pensato di assicurare tali opportunità anche alle persone che passano più tempo nel loro cortile e, allo scopo, ha presentato una “smart tv per l’aperto”, in veste di Terrace 4K.

Terrace 4K rientra, al pari delle già note Serif, The Frame e Sero, all’interno della famiglia di smart tv premium della gamma “Lifestyle”: di base, è dotata di pannelli 4K con tecnologia OLED stilati in 3 diverse diagonali, da 55, 65, e 75 pollici, le cui immagini risultano fluide anche nelle scene concitate grazie ai 120 Hz di refresh rate assicurati dallo standard proprietario Motion Rate 240.

Essendo dotata di un trattamento anti-riflesso, ma anche di una notevole luminosità di picco (2.000 nits), la serie di smart TV Terrace 4K si presta molto all’impiego all’aperto, senza timori per le infiltrazioni di polvere o acqua, essendo certificata IP55: grazie al Bluetooth può connettersi con la nuova Terrace Soundbar particolarmente tarata nell’adattatore il suo output sonoro alla riproduzione di serie TV e film.

A livello software, le Terrace 4K OLED di Samsung si avvalgono dell’interfaccia Tizen, che offre l’accesso (sotto Wi-Fi) alle principali piattaforme di video streaming, ma anche a Samsung TV Plus (un servizio free comprensivo di 120 canali televisivi), e supportano i principali servizi del mondo Apple (es. AirPlay 2, Apple Music, iTunes, Apple TV). Non manca la facoltà di controllarne le funzionalità tramite i comandi vocali, ricorrendo ad Amazon Alexa o al proprietario Bixby, con Assistant che arriverà mediante aggiornamento successivo.

Ancora ignoti i piani di distribuzione per il taglio da 55 pollici, le Terrace 4K OLED da 65 e 75” sono già sbarcate in commercio negli USA e in Canada, ove sono prezzate rispettivamente a 4.999 e 6.499 dollari, con Nuova Zelanda, Australia, e Germania che seguiranno entro fine 2020.