Samsung presenta le soundbar premium HW-Q990B e HW-S800B

Anche per fornire un degno supporto alle nuove smart tv Neo QLED 8K del 2022, il brand coreano Samsung ha annunciato alcune nuove soundbar premium, dal design elegante, capaci di offrire una sensazione di immersività senza eguali.

La soundbar di punta del nuovo assortimento è la HW-Q990B: è realizzata in metallo, con una sezione anteriore formata da un display a LED che mostra varie informazioni, compreso lo stato della soundbar. Sul piano della sostanza, si tratta di un sistema a 11.1.4 canali, in cui operano – per garantire un palcoscenico acusticamente 3D – 11 altoparlanti, 1 subwoofer wireless ripensato (una nuova lente acustica che minimizza le dispersioni dell’audio e incrementa le prestazioni delle basse frequenze), e 4 driver upfiring cioè rivolti verso l’alto.

A offrire un boost nella qualità audio, per altro beneficiata dal supporto al Dolby Atmos e all’Hi-Res Audio, nella soundbar Samsung HW-Q990B intervengono molte funzioni e tecnologie: la feature Q-Symphony, in tandem con una TV Neo QLED 8K del costruttore, mette all’opera sino a 22 altoparlanti, tra cui i 16 della soundbar e sino a 6 della TV e, inoltre, rispetto al passato, ora è in grado di usare tutti gli speaker dell’apparecchio televisivo e non solo alcuni di essi.

Rimane la tecnologia Space Fit Sound+, la calibrazione automatica in base alla stanza d’installazione, e non manca anche l’Auto EQ (un’equalizzazione automatica), cui si aggiungono le funzioni Tap Sound (trasmissione della musica dello smartphone solo toccando al soundbar), Game Mode Pro (che si innesta automaticamente quando si gioca), Adaptive Sound (per migliorare anche a bassi volumi l’intellegibilità delle voci), Active Voice Amplifier (amplificazione dei dialoghi a seconda del rumore percepito), il supporto ad AirPlay2 ed a Spotify Connect, l’integrazione di Chromecast, e le connettività Wi-Fi (utile anche per il Wireless Dolby Atmos, oltre che per connettersi alla TV in alternativa al cablaggio dell’HDMI) e Bluetooth (con codec SBC).

Provvista di passthrough video 4K e HDR10+, gestibile anche via telecomando One Remote Control, la soundbar HW-Q990B quanto a porte presenta un ingresso ottico, due ingressi HDMI 2.0 e un’uscita HDMI 2.0: il prezzo, nel mercato interno, è di 1.890.000 won coreani, pari a pressappoco 1.413 euro.

La soundbar HW-S800B sembra fatta apposta (40 mm di spessore per 38 mm di altezza) per le smart TV The Frame, potendo essere appesa al muro senza che sporga. Di base è cadenzata in bianco o nero, ma godrà anche di rivestimenti nelle nuance teak e marrone per adattarsi ad alcuni modelli di The Frame previsti per fine anno. Dal punto di vista tecnico, è un sistema a 3.1.2 canali (grazie a una coppia di altoparlanti a destra e sinistra), con supporto all’audio Hi-Res, al DTS:X, e al Dolby Atmos: tra le sue funzioni e ottimizzazioni, è possibile annotare l’amplificatore vocale attivo, la calibrazione Space Fit Sound, il Tap Sound, la modalità Game Mode Pro, l’Adaptive Sound, il supporto all’AirPlay 2, l’integrazione del Chromecast, il supporto al concierge vocale Alexa.

Non mancano le connettività Bluetooth (ancora col codec SBC), Wi-Fi (anche per connettersi senza fili alla TV), e il controllo via telecomando: tra le porte, figurano, un’uscita HDMI e un ingresso HDMI con tanto di ARC (canale audio di ritorno): il prezzo in questo caso è poco sotto il milione di won coreani (precisamente 899.000 won), che darebbe luogo a un prezzo convertito in circa 672 euro.