Samsung Galaxy Book2 Go 5G: sempre con Snapdragon 7c+ Gen 3 ma col Dual SIM 5G

Ascolta questo articolo

Un paio di settimane fa, Samsung ha svelato il notebook entry level Galaxy Book2 Go che, su base ARM, era animato dal chipset Snapdragon 7c+ Gen 3. La versione uscita in quell’occasione si affidava solo al Wi-Fi e aveva la connettività 5G, supportata dal processore, disattivata. Nelle scorse ore la lacuna in questione è stata colmata con la messa in campo del Galaxy Book2 Go 5G.

Il nuovo notebook misura 323,9 x 224,8 x 15,5 mm e ha un peso di 1,44 kg, risultando molto compatto e leggero. Ciò nonostante, il prodotto ha superato i test militari di resistenza, con la certificazione MIL-STD-810H che ne conferma la capacità di funzionare in ambienti con alte o basse temperature, a fronte di shock termici, basse pressioni, vibrazioni e umidità. Il corpo macchina concede all’utente diverse porte, tra cui due USB Type-C, una USB 2.0, un lettore di microSD, un combo jack da 3.5 mm e uno slot per le nanoSIM.

Quest’ultimo particolare tradisce il fatto che il Galaxy Book2 Go annunciato poc’anzi supporti opzionalmente la connettività 5G (sub-6GHz) attraverso una SIM fisica, che si aggiunge al supporto verso le eSIM: insomma, si tratta di un dispositivo Dual SIM, ma con stand-by singolo.

Il display del Galaxy Book2 Go 5G è un LCD TFT IPS da 14 pollici risoluto in FullHD a 1080p: la cerniera supporta l’apertura a 180° mentre la webcam montata nella consueta posizione in alto è “ad alta definizione“. Sotto il “cofano” è presente il già menzionato chip ARM Snapdragon 7c+ Gen 3 di Qualcomm, realizzato da TSMC a 6 nanometri, con GPU Adreno e otto core Kryo (max 2,4 GHz), adatto ai notebook Windows con grande autonomia, economici e in genere fanless.

Tale chipset, in concomitanza con la tecnologia FastConnect 6700 e il modem Qualcomm X53, permette di beneficiare anche delle connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E. Sul piano energetico, Galaxy Book2 Go 5G vanta una batteria da 42,3 Wh che riceve la carica attraverso un alimentatore da 45 W.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, con supporto ai software x86 a 32 e 64 bit nel caso si adoperassero programmi per i quali non è previsto il porting Arm. Sempre a livello software, Galaxy Book2 Go 5G supporta l’associazione rapida e semplice con i Galaxy Buds, la funzione Second Screen con un tablet Galaxy Tab, il trasferimento facilitato dei file senza bisogno di internet con gli altri device Galaxy (Quick Share) e il trasferimento facilitato di impostazioni, file e app dal vecchio notebook tramite Galaxy Book Smart Switch.

Nel Regno Unito, il Galaxy Book2 Go 5G in color argento, da 4+128 GB costerà 649 sterline (circa 734 euro), mentre nello stesso colore, ma da 8+256 GB, il prezzo sarà di 749 sterline (circa 847 euro).