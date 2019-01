Samsung: al CES 2019 arrivano i portatili Samsung Notebook 9 Pro e Notebook Flash

Anche Samsung ha timbrato il cartellino delle presenze al CES 2019 e, nella kermesse di Las Vegas, oltre a vari progetti sperimentali, ha esibito anche una tv modulare, ed un bel tris di portatili che, già detto dell’Odissey 2019 dedicato ai gamers, si completa con un modello per i business men, il Samsung Notebook 9 Pro, ed uno per l’utenza consumer, il Samsung Notebook Flash.

Il nuovo Samsung Notebook 9 Pro (in arrivo dal 15 Gennaio, negli States) adotta una scocca metallica in alluminio (1.28 kg), contornata da diverse porte, tra cui un jack da 3.5 mm, un accesso per microSD, una USB Type-C, e ben due Thunderbolt 3: il display, abbinato ad una webcam HD, è da 13.3 pollici con risoluzione FullHD, e supporto alla Active-Pen (inclusa, con 4.096 livelli di pressione riconosciuti).

Sotto la tastiera, retroilluminata, e con scanner per le impronte, è presente un processore Intel Core di 8°generazione, l’i7-8565U di ottava generazione, abbinato ad una scheda grafica integrata Intel UHD 62: la RAM (LPDDR3) è presente con 8 GB, mentre lo spazio d’archiviazione, in forma di SSD (PCIe NVMe), è stato pezzato a 256 GB. All’interno del Samsung Notebook 9 Pro, il costruttore ha incluso anche il modulo per il Wi-Fi ac 2×2, una batteria 55 Wh con ricarica rapida e autonomia stimata in 14 ore e, per la gioia dei musicofili, due speaker da 1.5W attrezzati per pompare i bassi tramite meccanismo Thunder Amp.

Samsung Notebook Flash (dal 16 Gennaio), invece, si avvale di un più pesante (1.37 kg) telaio in plastica sul quale, una volta aperto il device, si palesa, da una parte il display FullHD da 13.3 pollici, con webcam superiore e, dall’altra, una tastiera con tasti a isola simili a quelli delle macchine da scrivere. Di lato, al jack da 3.5 mm, all’HDMI, ed allo slot per le microSD, si aggiungono 4 porte USB (una 2.0, una 3.0, ed un paio di Type-C).

La batteria, da 39 Wh, offre 10 ore di operatività, al setting logico che, attestata la presenza di 4 GB di RAM e 64 GB di ROM (eMMC), ruota attorno a processori di fascia bassa, come l’Intel Celeron N4000 (sui 350 dollari), o l’Intel Pentium Silver N5000 (circa 400 dollari). In compenso, al device animato da Windows 10 Home, non mancano gli speaker stereofonici da 1.5 W, la connessione Gigabit Wi-Fi ac 2×2, ed un già integrato scanner per le impronte.