Roku presenta il nuovo Express Streaming Stick 2022 e il Roku Wireless Bass

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento ad hoc, l’americana Roku, versata nella realizzazione di media-box e dongle per la riproduzione in streaming dei contenuti, ha annunciato un aggiornamento del suo sistema operativo Roku OS 11.5, oltre a un nuovo Express Streaming Stick e al subwoofer Wireless Bass.

Il sistema operativo Roku OS 11.5, oltre a migliorie verso i comandi vocali Roku Voice, semplifica la ricerca dei contenuti, visto che categorizza anche i canali tv in diretta e mette a disposizione la funzione “continua a guardare”, che funziona sui film e programmi tv di noti streaming (Netflix, Paramount +, HBO Max, The Roku Channel, etc). L’interfaccia della home, inoltre, presenta la nuova opzione “the buzz”, un carosello curato di contenuti tratti da vari marchi dello streaming, con possibilità di guardare il contenuto, salvarlo per dopo, mettergli mi piace, in modo anche da migliorare la pertinenza dei suggerimenti. Da segnalare poi che il nuovo OS permette ora di collegare le cuffie Bluetooth direttamente alla Streambar (anche Pro) o al media-box Roku Ultra.

Passando all’Express Streaming Stick 2022 (circa 7 x 3 x 2 cm per 31 grammi), quest’ultimo ha la forma a saccottino del modello del 2019 e offre due porte, tra cui la microUSB per l’alimentazione e la HDMI per il collegamento alla TV da smartizzare: come qualità visiva assicura una risoluzione a 1080p, però non nativa, trattandosi di un upscaling dal 720p. Lato audio, tramite la summenzionata HDMI, sono supportati il pass-through audio codificato Dolby, l’audio stereo digitale, e il pass-through DTS Digital Surround. Come nel modello precedente, l’iterazione 2022, capace di supportare i comandi vocali verso Assistant e Alexa, predisposta per AirPlay e il controllo della domotica via HomeKit e Google Home, conserva il telecomando base, privo di jack audio, con i soli comandi base e, purtroppo, a infrarossi (in pratica bisogna posizionarsi praticamente in linea col ricevitore).

A giustificare l’acquisto del nuovo Express Streaming Stick 2022, oltre al prezzo (29,99 dollari, con spedizioni dal 13 Ottobre), sono però altri due fattori, vere novità del prodotto in questione: lo storage è stato aumentato, tal da garantire un caricamento più veloce delle app di streaming, e il Wi-Fi n monobanda del 2019 è stato sostituito con il Wi-Fi dual band, in modo da evitare il buffering e ridurre le interruzioni sulle trasmissioni.

L’altoparlante Wireless Bass (in vendita dal 7 Novembre a 130 dollari, o a 250 con annessa Streambar) è un subwoofer più compatto (34 x 17 x 31 cm) del vecchio modello Pro (29 x 29 x 29), che si collega senza cavi ma in wireless e in modo facile al resto dell’impianto audio (es, la soundbar wireless di Roku, gli speaker senza fili dello stesso marchio, o la sua Streambar), di cui migliora la resa dei bassi, purché rimanga entro 9 metri dalla TV. Prestazionalmente, assicura una risposta in frequenza (50-200 Hz) di poco inferiore a quella del modello Pro (40-200 Hz) che copre più frequenze basse, rispetto al quale è anche meno potente (92 vs 102 decibel).