Roborock annuncia i nuovi robot aspirapolvere della serie T8

Dopo i passati annunci effettuati in occasione del CES 2022, il brand cinese Roborock ha annunciato in Cina la nuova generazione dei propri robot aspirapolvere, la T8 Series, con un modello base e uno Plus.

Il silenzioso (63 decibel) Roborock T8 è provvisto di una potenza aspirante di 4.200 Pa, ideale per asportare lo sporco dalle cuciture dei tappeti (si arrampica sino a 2 cm) e dagli interstizi del pavimento: il bocchettone d’ingresso dell’aria è stato ampliato di 5 volte, mentre l’accorciamento del percorso dello sfiato ha massimizzato il tasso di utilizzo del volume dell’aria. La spazzola principale, con struttura a spirale, realizzata in morbido TPU, aspira alla perfezione i capelli, depositandoli principalmente nel contenitore per la polvere, e marginalmente ai lati della spazzola principale, in box rimovibili.

Una volta raccolta la polvere, o lavato il pavimento (grazie al suo serbatoio da 350 ml, ideale per superfici sino a 300 mq), il T8 torna alla base di ricarica, che si occupa anche di svuotare lo sporco, grazie a una potenza di 27000 Pa messa in campo dalle sue due ventole, depositandolo in un contenitore da 470 ml che va svuotato solo 6 volte l’anno.

In termini di navigazione, il robot Roborock T8 sfrutta il giroscopio, l’accelerometro, il radar a ultrasuoni e, per svincolarsi dalle condizioni di luminosità, un radar laser (LIDAR LDS), con i dati che, offerti all’algoritmo RR Mason 9.0, permettono di evitare al dispositivo di cadere dalle scale o di rimanere incastrato sotto i mobili. In chiusura, una menzione al controllo, che può avvenire sia con i comandi vocali, che tramite la companion app. Venduto da solo, il robot Roborock T8 costa 2.799 yuan (392 euro) promozionati a 2.299 yuan (322 euro): con la stazione di svuotamento costa 3.599 yuan (504 euro) scalati in promo a 2.999 yuan (420 euro).

Venduto rispettivamente a 2.799 yuan (392 euro), scende in campo anche il Roborock T8 Plus (anche in Dust Collection, cioè con stazione di autosvuotamento, con prezzo di 3.598 yuan o 504 euro). Il nuovo e silenzioso (61 dBA) modello in questione ha una potenza aspirante di 5100 Pa, ed opera attraverso una spazzola principale con design che evita il blocco da capelli, una spazzola laterale regolabile in velocità, e una spazzola flottante in TPU morbido formata da 4 parti corte e 4 lunghe. Nella pulizia il T8 Plus mette a disposizione non solo la potenza, ma anche un sistema a ultrasuoni (frutto delle vibrazioni a 3000 giri/min dei motorini) che sbriciola lo sporco ostinato, e un mop vibrante (settabile secondo tre livelli di pulizia: fine, profonda, lenta) collegato a un serbatoio d’acqua a controllo elettronico per operare in umidità costante senza lasciare pozzanghere.

Sul piano della navigazione, il Roborock T8 Plus sfrutta il sensore Reactive AI 2.0, che evita, dopo averli riconosciuti, 27 tipi diversi di ostacoli, incaricato anche di sollevare la spazzola flottante quando si individua un tappeto, senza farsi mancare l’algoritmo RR mason 9.0 che velocizza di 6 volte la mappatura.

A fine pulizia, il robot torna alla base di ricarica per rabboccare la batteria da 5.200 mAh (sufficiente a fargli coprire 250 mq): quest’ultima ha anche un’opzione provvista di un sacchetto con design anti perdita di polvere, da 2.5 litri, che va cambiato solo 1 volta ogni 60 giorni. (in totale anche qui 6 volte all’anno). Da segnalare che l’app di controllo (qualora non si usino i comandi vocali), utile anche per variare le impostazioni del robot o programmarne i turni di pulizia, se usata in tandem con un telefono come l’iPhone 13 Pro, permette anche di visualizzare la mappa in AR.