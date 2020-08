RedmiBook Air 13: 1 kg di pura ed elegante potenza con Intel di 10a generazione

Pur disponendo di una propria linea di notebook di alto profilo accessibili, i Mi Notebook 14 Standard e Horizon Edition, Xiaomi dispone anche dei più accessibili RedmiBook ai cui modelli già presentati (RedmiBook 14 II e 16) ha appena aggiunto il RedmiBook Air 13 che, come da denominazione punta sulla portabilità estrema, senza rinunciare alle prestazioni.

RedmiBook Air 13, oltre che sottile (297,5 × 212 × 12,99 mm), risulta essere anche molto leggero (1.05 kg), pur “vestendo” uno chassis unibody in metallo, con sistema di dissipazione in rame dotato di doppio sfiatatoio: in compenso, a qualche compromesso si giunge nelle porte, mancando le USB Type-A, ed essendo presenti solo il jack da 3.5 mm, e due porte USB Type-C, di cui una per caricare, a 65W (via alimentatore incluso), la batteria del terminale, da 41Wh, accreditata di 8 ore di autonomia.

Le cornici dello schermo, prive di webcam, circondano un pannello LCD da 13.3 pollici, con risoluzione 2560 x 1600 pixel secondo un aspetto panoramico a 16:10, estesa luminosità (300 nits), tecnologia anti-sfarfallio DC Dimming: sul versante del coinvolgimento multimediale, RedmiBook Air 13 mette in campo anche una coppia di speaker stereo da 2 W, ottimizzati per supportare il DTS Audio in ottica surround.

Gli allestimenti mnemonici di RAM DDR3 (a 2133 MHz) + storage SSD previsti, in supporto del processore quadcore (da 1 a 4 GHz in TurboBoost) Intel Core i5 10210Y, di 10a generazione e a 14 nanometri, e della di lui scheda grafica integrata Intel UHD da 300 MHz, sono due, rispettivamente da 8+512 (venduto a 4.899 yuan o circa 587 euro) e 16+512 GB (prezzato a 5.199 yuan o 633 euro).

Provvisto delle connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ax/6, il portatile ultrabook RedmiBook Air 13 è animato, lato software, da Windows 10 Home: l’arrivo sugli scaffali, invece, è previsto per il prossimo lunedì, 17 Agosto, partendo dal mercato interno cinese.