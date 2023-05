Redmi Watch 3 Lite: ufficiale il nuovo smartwatch di Xiaomi

In anticipo di qualche giorno sulla tabella di marcia, Redmi, sotto marchio di Xiaomi, ha annunciato lo smartwatch Redmi Watch 3 Lite che, in Cina, è noto anche come Redmi Watch 3 Youth Edition.

Al di là del nome il nuovo smartwatch ha varie differenze rispetto al modello Watch 3 non dedicato ai giovani. Ad esempio, laddove prima c’era uno schermo AMOLED da 1,75 pollici e con 600 nits di luminosità, qui troviamo uno schermo LCD, che è più grande a fronte di una diagonale di 1.83 pollici: la luminosità nel nuovo modello è di 450 nits di picco ed è possibile anche alternarvi 200 quadranti personalizzati, secondo i propri gusti.

Lo chassis è impermeabile sino a 5 atmosfere e questo lascia intuire come sia presente anche il nuovo nelle oltre 100 attività sportive che il Redmi Watch 3 Lite è capace di tracciare. In ottica benessere, è possibile monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, come pure la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Sempre in tema wellness, non mancano alcune funzioni esplicitamente dedicate alla salute del gentil sesso.

Sul piano smart, c’è la connettività Bluetooth 5.3 con la sorgente smartphone, dalla quale recepire le classiche notifiche. Risulta anche possibile usare il Redmi Watch 3 Lite per gestire le telefonate dal polso, essendo lo stesso provvisto di microfono e altoparlante. Un capitolo importante nel quadro tecnico del wearable è rappresentato dal supporto verso i pagamenti attraverso le piattaforme WeChat e Alipay. Purtroppo manca il GPS, presente nel modello Watch 2 Lite e nel fratello maggiore.

Sul piano dell’autonomia, il costruttore ha dichiarato che il Redmi Watch 3 Lite, con un uso normale, può arrivare anche a 12 giorni di funzionamento: diverso è il caso dell’uso intenso. In questo caso l’autonomia cala, ma neanche tanto, a “soli” 8 giorni. Per l’acquisto, il Redmi Watch 3 Lite è prezzato a 399 yuan cinesi, pari a pressappoco 52 euro.