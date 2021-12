Redmi porta in Europa il indossabile Watch 2 Lite

A poco più di mese dal varo della versione standard, è già tempo di nuovi smartwatch in quota Redmi, col sotto-brand economico di Xiaomi che, per l’occasione, ha portato in Europa anche il successivo downgrade Redmi Watch 2 Lite.

Il nuovo Redmi Watch 2 Lite ha uno chassis non troppo ingombrante (4.1 x 3.5 x 1.1 cm) e leggero (35 grammi), impermeabile sino a 5 atmosfere, tal che lo si possa usare anche durante il nuoto o tenere sotto la doccia e a bordo piscina: di forma squadrata ma con angoli arrotondati, risulta elegante sui polsi di uomini e donne, a cui aderisce col suo tipico dorso carico di sensori.

A tal proposito, il Redmi Watch 2 Lite consente di rilevare la frequenza cardiaca h24, senza dimenticare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2): in quest’ultimo caso, la rilevazione può essere portata avanti pure durante il sonno, per scovare le apnee notturne. Non mancano il rilevamento dello stress, della qualità del sonno, e l’attenzionamento del ciclo mestruale. Sul versante sportiveggiante, il wearable annovera un contapassi integrato, ma non solo.

Redmi Watch 2 Lite mette in campo il monitoraggio di oltre 100 modalità sportive, tra cui 17 professionali, comprensive pure di HIIT e yoga: in questo caso, le misurazioni godono della presenza dell’accelerometro, del giroscopio, ma soprattutto, in termini di precisione, del modulo di localizzazione GNSS, supportato dalla presenza di 4 reti di posizionamento satellitare (GPS, Beidou, Galileo, Glonass). Connesso in Bluetooth 5.0 con lo smartphone, iOS (dal 10) o Android (dal 6.0), il wearable permette di gestirne la musica, di ritrovarlo se smarrito (feature “trova il mio telefono”), e di ricevere le notifiche (ma senza facoltà di risposta dal polso): il tutto con la possibilità di visualizzare il meteo, i dati essenziali e l’ora, assieme a più di 100 quadranti, sul display, un pannello TFT LCD a colori da 1.55 pollici, risoluto a 360 x 320 pixel, con uno screen-to-body del 10% maggiore del predecessore.

In tema di autonomia, il Redmi Watch 2 Lite si avvale di una batteria da 262 mAh, che secondo il costruttore dovrebbe assicurare un’operatività standard di 10 giorni, che calano a 5 nel caso di un uso intenso, ed a 14 ore tenendo acceso il GPS. Sul versante distributivo, è possibile accaparrarsi il nuovo indossabile Redmi nei colori nero, bianco, e beige, sullo store ufficiale Xiaomi e su Amazon: in quest’ultimo caso, ad oggi le colorazioni beige e blu costano 69.99 euro e risultano disponibili dal 31 Dicembre, mentre quella nera arriva prima, il 19 Dicembre, promozionata a 59.99 euro.