Redmi Earbuds S: ufficiali gli auricolari true wireless low cost per chiamate nitide

Nell’atteso evento Redmi andato in onda in mattinata, lo spin-off low cost di Xiaomi ha marcato stretto la casa madre che a fine Marzo aveva annunciato in India i nuovi Mi True Wireless Earphones 2, proponendo a sua volta i Redmi Earbuds S, rebrand dei Redmi AirDots S già visti in Cina, forte dei dati di mercato (Counterpoint Research) secondo cui il settore degli auricolari senza fili sarebbe cresciuto, nell’immenso continente indiano, del 700% nell’ultimo anno.

Redmi Earbuds S (26.65 x 16.4 x 21.6 mm, per 4.1 grammi per unità) godono dell’impermeabilità IPX4 contro schizzi d’acqua e sudore: all’interno custodiscono il processore Realtek RTL8763BFR che consente l’uso sia mono che binaurale (stereo) delle due unità, e supporta il Bluetooth 5.0.

Grazie a quest’ultimo, per altro implementato con una modalità da gioco a bassa laten122 msza (122 ms), i Redmi Earbuds S sono immediatamente connessi quando estratti dalla custodia di ricarica (62 x 40 x 27.2 mm, per 35.4 grammi), sebbene – mancando l’associazione automatica – vadano prima disconnessi dal device originario e poi connessi a quello secondario, passando per le impostazioni Bluetooth.

In quando particolarmente low cost, i Redmi Earbuds S, comunque beneficiati nell’output sonoro dall’innesto di driver dimensionati a 7.2 mm ideali per i bassi, non dispongono dei controlli touch, ma ricorrono a pulsanti per gestire la musica, le chiamate (rese chiare e nitide dalla riduzione del rumore DSP), attivare la menzionata modalità a bassa latenza (tre pressioni), o chiamare in causa il concierge virtuale prescelto (tra Siri, Assistant, e Alexa).

In termini di autonomia, a carica ultimata, gli auricolari Redmi Earbuds S ottengono 4 ore di funzionamento dalle microbatterie presenti, da 40 mAh cadauna, mentre la custodia di ricarica, a sua volta provvista di un accumulatore da 300 mAh, porta l’autonomia complessiva a 12 ore. Degne competitor di P-Tron, BoAt, e Noise, nella medesima fascia di prezzo low cost, i nuovi auricolari true wireless, in ear, Redmi Earbuds S dello spin-off di Xiaomi arriveranno in commercio, partendo dall’India, il 27 Maggio, su Amazon, Mi Home, e Mi.com, al prezzo di circa 21 euro, ovvero di 1.799 rupie.