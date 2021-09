Redmi Earbuds 3 Pro: ufficiali i nuovi auricolari tws low cost di Xiaomi

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - A quanto pare, visto il silenzio "emerso" sull'argomento, in questi auricolari non c'è la cancellazione attiva del rumore, nota come ANC (come i Redmi AirDots 3 Pro), e la custodia non ha né la ricarica wireless né, forse la cosa più grave, una forma di protezione IP. In compenso, vista la ricarica inversa del Redmi 10 Prime, non è impossibile immaginarlo fungere da powerbank proprio per la custodia di questi auricolari.