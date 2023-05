Redmi Book 14 (2023): ufficiale il nuovo notebook Windows di Xiaomi

Nell’evento con cui ha esibito il nuovo wearable Watch 3 Lite (detto anche Watch 3 Youth Edition), il sotto marchio di Xiaomi, Redmi, ha presentato anche un nuovo portatile, il Redmi Book 14 (2023).

Quest’ultimo fa seguito al lancio, avvenuto a Marzo in Cina, del portatile Redmi Book 15E Enterprise Edition. Redmi Book 15E Enterprise Edition aveva un display Full HD da 15,6 pollici con DC dimming e, all’interno, un chipset Intel Core i7 H35 con sino a 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD M.2. Il touchpad era di dimensioni standard e vi era il supporto all’assistente vocale XiaoAI. A tale modello si è ora aggiunto il Redmi Book 14 del 2023.

Il nuovo arrivato ha uno chassis (312,24 x 220,15 x 15,9 mm per 1,37 kg) interamente in alluminio, anche per una buona dissipazione del calore e una resistenza strutturale: il look ricorda un po’ i notebook di Apple, con un delicato predellino per l’apertura della “conchiglia” e le suggestive colorazioni Starlight Silver e Star Grey.

Lo schermo, con rapporto panoramico a 16:10 è un LCD da 14 pollici con risoluzione 2,8 K (2880 × 1800 pixel): vi è il refresh rate a 120 Hz, il supporto al Dolby Vision, l’oscuramento DC dimming, e una luminosità di poco pari a 300 nits. Il costruttore ha integrato questo monitor con una cerniera che permette l’apertura e la chiusura del dispositivo a 180°, di modo che stendendo lo schermo su una superficie piana sia facile condividerne i contenuti durante una riunione.

Alle videoconferenze sono dedicate una webcam a 1080p, quattro microfoni e due speaker da 2 watt ciascuno con Dolby Atmos. Lo scambio dei file con uno smartwatch può avvenire mediante un semplice tocco grazie all’NFC.

Per eseguire il sistema operativo scelto, Windows 11 Home, in alternativa a un Core i5 (circa 485 euro), è stato scelto anche il chipset Core i7-12700H (circa 630 euro) della serie H e della 12a generazione di Intel: ad affiancarlo è una scheda grafica integrata Intel Iris Xe. La RAM, LPDDR5 da 5200 MHz, è da 16 GB, mentre lo storage SSD, con interfaccia PCIe 4.0, è da 512 GB.

La tastiera, retroilluminata, è provvista di uno scanner per le impronte digitali. Ai lati del corpo macchina ci sono varie porte, tra cui due USB Type-A 3.2 Gen1, una HDMI 2.1, un jack audio da 3,5 mm e una USB 2.0. Completano la scheda tecnica del Redmi Book 14 2023 le connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E e la batteria, da 56 Wh, che può essere ricaricata mediante un alimentatore a carica rapida GaN da 100 W.