RedMagic Watch: ufficiale il nuovo sportwatch targato Nubia

Assieme agli attesi gaming phone RedMagic 6, standard e Pro (anche in Special Edition), l’evento tenuto nelle scorse ore da Nubia in Cina ha permesso di alzare il sipario anche su alcuni accessori “minori” di corredo ai device mobili, con una sorpresa finale rappresentato dalla comparsa del nuovo wearable targato Nubia.

In tema di accessori, l’evento RedMagic ha portato alla ribalta anche una docking station (con porta la il PowerDelivery, jack aggiuntivo da 3.5 mm, e Display Port da 165 Hz), un caricabatteria da 65W con tecnologia GaN e, soprattutto, quale “one more thing”, il RedMagic Watch.

Erede dell’avvenitistico modello dello scorso Luglio, lo smartwatch targato Nubia, concepito con cinturini intercambiabili in silicone (circa 76 euro) o pelle (pressappoco 89 euro), disponibile (dall’11 Marzo) nelle colorazioni nero (grigio canna di fucile) e silver (argento), propone, sullo chassis impermeabile sino a 5 atmosfere (da non mettere alla prova nelle saune, nelle terme, nello sci nautico, o nelle immersioni in acque profonde), sotto un vetro Gorilla Glass, un display circolare AMOLED da 1.39 pollici (risoluto a 454×454 pixel e con luminosità adattiva via apposito sensore). L’interazione con l’interfaccia è garantita dai 2 pulsanti fisici posti a destra.

Grazie anche al cardiofrequenzimetro ed al sensore per l’ossigeno nel sangue SpO2 posti sul retro (ove campeggiano i pin magnetici per la ricarica), oltre che in virtù del GPS integrato (con QZSS e Glonass), e di altri sensori (di geomagnetismo, giroscopio, accelerometro), è avallato il tracciamento di ben 16 attività sportive, tra cui quella calcistica destinataria di particolari attenzioni (mappatura termica sul campo, posizione abituale in attacco e difesa, traiettoria, ritmo di corsa, distanza percorsa, etc).

Il tutto potendo trasmettere i dati raccolti allo smartphone (da cui ricevere le notifiche) tramite il Bluetooth 5.0 LE, senza preoccuparsi troppo di rimanere a secco d’energia (stante una batteria da 420 mAh che assicura 15 giorni di autonomia, che salgono a 23 col risparmio energetico).