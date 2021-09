Realme Smart TV Neo: ufficiale la smart TV iper low cost con Chroma Boost

Assieme agli smartphone Realme Narzo 50a e Narzo 50i, ed alla fitness band Realme Band 2, nell’evento condotto dal marchio cinese del gruppo BBK Electronics, vi è stato spazio anche per la smart TV Realme Smart TV Neo.

Realizzata per essere anche resistente (on-off collaudato per 5.500 volte, funzionamento anche a -20°, drop test eseguito da 760 mm), la Realme Smart TV Neo, ideata nella sola colorazione nera, ha cornici praticamente invisibili su 3 dei 4 lati, tranne il mento in basso, che offre spazio a due speaker da 20W predisposti per supportare le tracce Dolby Atmos: nel mezzo, campeggia un ampio schermo da 32 pollici risoluto in HD+, capace di non affaticare la vista come documentato dalla certificazione TUV Rheinland, cui la tecnologia Chroma Boost basata su algoritmi evoluti offre un miglioramento nella visualizzazione di programmi e film intervenendo su parametri quali la chiarezza, il colore, il contrasto, la vividezza e la luminosità.

A sprintare l’apparecchio televisivo è un processore a 4 core ARM Cortex A35, con architettura a 64 bit e scheda grafica GPU Mali-470, all’insegna di un assetto elaborativo che, secondo il costruttore, è in grado di garantire “un’eccellente qualità dell’immagine e un’esperienza fluida“. Sul piano delle funzionalità, il software installato, non Android TV ma smart TV OS, integra già di base alcuni servizi di streaming, tra cui YouTube, YuppTV (canali live anche con registrazione e archiviazione cloud), Hungama (video, musica, podcast), Eros Now, cui se ne possono aggiungere altri, grazie alla sezione Apps, e in virtù della presenza delle connettività internet.

Sotto quest’aspetto, la Realme Smart TV Neo supporta il Wi-Fi a 2.4 GHz e ha una porta RJ45 per la Ethernet LAN: tra le altre porte, vi è un ingresso AV, una USB Type-A e un paio di HDMI. L’acquisizione dei contenuti, infine, può avvenire anche passando per la funzione “Quick Cast” che, in sostanza, cura e gestisce il mirroring sullo schermo più grande dell’apparecchio televisivo di quel che è in riproduzione su smartphone, computer e tablet.

Per acquistare la nuova Realme Smart TV Neo occorrerà pazientare, in India, sino al prossimo 3 Ottobre, quando sarà possibile comprarla per 14.999 rupie (circa 173 euro al cambio attuale) sullo store ufficiale, su Flipkart in occasione dei Big Billion Days, e nei negozi fisici.