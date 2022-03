Realme presenta lo smartwatch Realme Watch S100 e la neckband Realme Buds N100

All’evento Realme che ha portato al disvelamento di due prestanti medio-gamma di fascia alta, il marchio cinese ha portato all’attenzione del pubblico anche una coppia di prodotti della sua linea TechLife che, pur essendo molto diversi tra loro, l’uno è uno smartwatch e l’altro una neckband, sono accomunati da una fattura premium e da un’estesa autonomia.

Lo smartwatch, allestito col nome di Realme Watch S100 ha uno chassis metallico impermeabile al massimo livello, secondo il grado IP68, di forma squadrata, con un pulsante a destra per confermare le scelte dell’utente e comodi cinturini siliconici: il display è un pannello da 1.69 pollici, risoluto a 240 x 280 pixel, ben visibile sotto la luce del sole (530 nits di picco come luminosità), con colori vividi, personalizzabile con 110 watchface.

Di base, al Realme Watch S100 non mancano le classiche funzioni smart, come la ricezione delle notifiche, le previsioni meteo, le sveglie, la funzione di ritrovamento del telefono, e quelle di gestione da polso della musica e della fotocamera dello smartphone associato: i sensori salutistici permettono di registrare, 24/7, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca 24/7, oltre che di attenzionare la qualità del sonno. A tali cautele per la salute si aggiunge anche l’essere in grado di misurare la temperatura corporea.

Tra le attività sportive coperte dal Realme Watch S100, ben 24, figurano il nuoto, lo yoga, la camminata, la corsa, il calcio, e l’equitazione: sul versante dell’autonomia, a carica completata, vengono garantite, in ragione della batteria integrata da 260 mAh, sino a 12 ore di operatività.

La neckband Realme Buds N100, impermeabile IPX4 contro polvere e sudore per un uso anche durante gli allenamenti, si ancora all’utente mediante un collarino da spalla in silicone, morbido e flessibile come quello per i cuscinetti degli ugelli, al cui interno il brand ha posto driver dinamici da 9.2 mm, per curare i bassi, senza dimenticare però le alte e medie frequenze affidate alle cure di una camera di risonanza in alluminio.

Durevole per 17 ore a carica completa, tenendo però il volume al 50%, la neckband Realme Buds N100 beneficia di un prestito dagli auricolari “cugini” OnePlus Buds (sempre di BBK Electronics), rappresentato dalla connessione Bluetooth magnetica: grazie a quest’ultima, basta staccare le due unità l’un dall’altra perché vadano a connettersi, in Bluetooth 5.2 alla sorgente mentre, ri-giungendole assieme per contatto, le stesse interrompono la riproduzione, per scollegarsi e spegnersi.

Capitolo distribuzione. Sarà possibile comprare lo smartwatch Realme Watch S100, nelle alternative cromatiche grigio o nero, dal 14 Marzo presso lo store ufficiale o l’e-commerce indiano Flipkart, al prezzo lancio di 1.999 rupie, pari a pressappoco 24 euro, laddove la neckband Realme Buds N100, disponibile invece dal giorno dopo, il 15 Marzo, potrà essere comprata, sempre in nero e grigio, al prezzo di 1.299 rupie, circa 15 euro.