Realme presenta i nuovi smartwatch Watch R Talk e Watch S Talk

Come da attese, Realme, brand del gruppo BBK, ha presentato, per ora in India, due nuovi smartwatch all’interno della gamma TechLife “Dizo“, rappresentati dai Watch R Talk e Watch D Talk che, in aggiornamento ai modelli dei mesi scorsi (D ed R), introducono un’utile miglioria facilmente deducibile dalla loro denominazione.

Il Dizo Watch R Talk (4.999 rupie o circa 63 euro, in promo lancio dal 13 Settembre a 3.799 rupie o 48 euro) ha uno chassis metallico (266×46,7×13,5 mm per 61-3 grammi) impermeabile sino a 5 metri, certificato IP68, redatto nelle colorazioni Glossy Black e Sleek Silver: in cima è presente un vetro temperato con grado di durezza 7H mentre, a destra, si trovano due pulsanti fisici. Tecnicamente, il wearable monta un display AMOLED circolare da 1.3 pollici, risoluto a 360×360, con 500 nits di luminosità di picco, always-on, e oltre 150 watchface (anche dinamiche) da alternare: sul dorso, invece, operano i sensori per calcolare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, all’insegna di funzioni salutistiche che comprendono anche il tracker del ciclo mestruale, gli esercizi di respirazione, il conteggio dei passi e delle calorie bruciate, oltre ai reminder per fare due passi e idratarsi.

Connesso allo smartphone via Bluetooth a chip singolo (per una maggior efficienza energetica), permette di riceverne le notifiche, di controllarne fotocamere e musica, ma anche di usarne il GPS per supportare il tracciamento del percorso (potendo poi condividere via app Dizo il rapporto di allenamento e distanza), vista la grande attenzione del Watch R Talk agli allenamenti, stante la copertura di 110 modalità sportive.

Sempre in tandem con il telefono, il nuovo orologio smart di Realme permette di gestire (ricevere e fare, con tanto di composizione rapida) le telefonate in Bluetooth, avvalendosi di un sistema di cancellazione del rumore ambientale utile pure per quando si fa ricorso all’assistente vocale, oltre che di uno speaker potenziato del 120% per un suono più chiaro. Secondo l’azienda, con una singola carica della batteria, da 300 mAh, si ottengono col Watch R Talk sino a 10 giorni di autonomia (che con le chiamate scendono a 5).

Il Dizo Watch S Talk (a 3999 o circa 50 euro, in promo lancio dal 19 Settembre a 2.799 rupie o 35 euro), sempre con chassis in metallo (255×37,8×12,3 mm per 58 grammi) premium, e certificazione IP68, reso disponibile nei colori Classic Black, Light Green, e Silver Grey, ha una forma squadrata e un solo pulsante, a destra: sotto un vetro leggermente curvo 2.5D, il display, LCD, è da 1.8 pollici, risoluto a 240×286 pixel, con un picco di 550 nits, e la possibilità di alterarvi più di 150 quadranti mentre, ancora in tema di differenze, si riscontra una batteria da 260 mAh che, a carica ultimata, promette 7 giorni (2 con le chiamate) di utilizzo: per il resto, le specifiche salutistiche sono le stesse, come pure quelle d’interazione con lo smartphone (sì: comprese le telefonate Bluetooth da polso), ma le modalità sportive coperte superano le 120.