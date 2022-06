Realme: ufficiale lo smartwatch elegante Dizo Watch D

Ascolta questo articolo

Si è da poco conclusa la giornata di annunci in casa Realme, col brand del gruppo BBK che, dopo aver ufficializzato l’arrivo sul mercato internazionale anche del nuovo smartphone GT Neo 3T, ha presentato, in questo caso in India, il nuovo smartwatch Dizo Watch D per conto della sua divisione TechLife.

Dizo Watch D ha un telaio in metallo impermeabile sino a 50 metri di profondità in acqua per mezzora in modo da poterlo indossare quando ci si lava, si va in piscina, o si cucina: il cinturino è in silicone testurizzato, con il logo Dizo scritto in sottile sia sullo stesso che sul pulsante laterale. Cadenzato nelle cinque tonalità Classic Black, Copper Pink, Steel White, Dark Blue e Bronze Green, il device ricorda l’Apple Watch, con una forma un po’ squadrata e un vetro protettivo curvo 2.5D.

Quest’ultimo è posto a tutela del display, un pannello LCD da 1.8 pollici, del 15% più grande dei quadranti standard, risoluto a 240×286 pixel, con 550 nits di luminosità massima per una buona leggibilità all’aperto, e la possibilità di variare oltre 150 watchface, potendone personalizzare anche sfondi e widget. Il sensore dorsale si occupa di tracciare la frequenza cardiaca 24/7, il sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, in un panel di funzioni per il benessere che comprende anche il monitoraggio del ciclo mestruale e i reminder per bere e darsi una mossa se troppo a lungo sedentari.

Non mancano il contapassi, il conteggio delle calorie bruciate e, addentrandosi maggiormente nel segmento sportivo, la copertura di oltre 110 attività sportive (es. corsa, camminata, ginnastica, yoga, ciclismo, karate, danza, equitazione, crossfit, taekwondo, equitazione) sia indoor che outdoor, con la possibilità, via Bluetooth e app Dizo, di controllare al meglio i percorsi sullo smartphone e di condividere sui social il riepilogo delle proprie attività.

Grazie al motorino vibrazionale, connesso a un telefono, si ottengono le notifiche da app, messaggi, chiamate (ricevute, rifiutate, silenziate): sempre in tandem con lo smartphone, Android o iOS, è possibile sfruttare la funzione di ricerca del telefono, di controllo remoto della musica o della sua fotocamera. Di suo, il wearable comprende anche gli allarmi, le sveglie, e le previsioni meteo.

Realme ha equipaggiato il Dizo Watch D con una maxi batteria da 350 mAh, caricabile via pad magnetico in 2 ore, capace di offrire, in uso medio e non intenso, un’autonomia sino a 14 giorni. Sarà possibile acquistare il nuovo orologio smart di Realme dal 14 Giugno, in India, al prezzo di 2.999 rupie (36 euro) scontati per il lancio a 1.999 rupie (24 euro).