Realme Event: top gamma e wearable globali, oltre a un inedito robot aspirapolvere

Nelle scorse ore, Realme ha tenuto il suo evento Global, col quale ha prospettato l’arrivo, anche in Italia, del top gamma telefonico Realme GT 5G e dei wearable Realme Watch 2/2 Pro: l’occasione è stata colta anche per presentare, nell’ambito della strategia 1+5+T (comprensiva di smartphone, televisori, e device AIOT), il progetto TechLife con lo scopo di fornire “un’esperienza davvero completa, interconnessa e personalizzata che migliorerà ogni aspetto della vita dei giovani consumatori“. Ciò avverrà, oltre che mettendo in comunicazione i dispositivi compatibili mediante l’app Realme Link, anche offrendo alle aziende partner la ” la condivisione dei canali di vendita e della supply chain“.

Tra i nuovi prodotti AIOT, afferenti al progetto TechLife, spicca – in competizione con il rivale Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop-P – il neopresentato aspirapolvere smart “Realme TechLife Robot Vacuum”, in lancio promozionale sul sito ufficiale, dal 16 al 25 giugno, con un prezzo di 299.99 euro comprensivo anche di serbatoio per il liquido. Successivamente, lo si troverà anche su Aliexpress, a 379 euro, ma con la necessità di comprare a parte l’accessorio per il mopping.

Tecnicamente, si tratta di un robot poco alto, massimo 10 cm in modo da poter passare sotto i mobili bassi e le sedie, con un tettuccio in vetro temperato per resistere agli urti: nell’aspirare, con una potenza da 3000 Pa, senza pericolo di disturbare gli utenti (durante la siesta si può impostare una modalità silenziosa che cala il rumore a 55 decibel), mette in campo un serbatoio per la polvere, da 600 m e, per la funzione mop lavapavimenti, uno da 300 ml.

A livello di sensoristica, il Realme TechLife Robot Vacuum” sfoggia un array di 38 sensori, tra cui spicca il radar LiDAR che, prima della pulizia, fa vagare il dispositivo per casa, in modo da misurarne le distanze e redigerne una precisa (al 98%) mappa, potendo anche evitare gli ostacoli (al posto di sbatterci sempre contro), grazie alla funzione “Intelligent surface adaptation“.

Gestibile grazie alla summenzionata companion app Realme Link, oltre che tramite gli assistenti vocali Alexa e Assistant, il Realme TechLife Robot Vacuum monta una batteria da 5.200 mAh, che va a rabboccare autonomamente quando sul punto di “rimanere a secco”.