Realme Buds Classic: ufficiali gli auricolari cablati iper low cost di BBK

Sempre in India, dove ha presentato l’interessante battery phone Realme C12, lo spin-off low cost di Oppo (gruppo BBK Electronics) ha presentato un nuovo paio di auricolari cablati, i Realme Buds Classic che, eredi dei Realme Buds 2 di un anno fa, si pongono come diretti avversari dei Mi Earphones Basic di Xiaomi che, però, beneficiano di una sound chamber in metallo e di un apposito design antiscivolo.

Realme Buds Classic, disponibili nelle colorazioni bianco o nero, hanno un form factor semi in-ear, alquanto arrotondato, che consente una comoda calzata nel padiglione auricolare, pur senza isolarlo del tutto dai suoni ambientali, di cui – per una questione di sicurezza – si riesce a mantenere la consapevolezza: in tal modo, è possibile allenarsi a bordo strada, ascoltando la propria musica preferita, continuando a percepire i suoni del traffico sullo sfondo.

All’interno degli auricolari cablati Realme Buds Classic, il costruttore ha collocato, in ciascuna unità d’emissione, dei driver da 14.2 mm, funzionali a cogliere le “sfumature dettagliate della musica“, cui i diaframmi, in nanoparticelle di PET composito, permettono di pompare al massimo i bassi, pur mantenendo chiara la voce.

Nei Realme Buds Classic, il controllo avviene mediante il telecomandino posto sul cavo (avvolto in durevole TPU) terminante con un jack da 3.5 mm, tenuto a bada da una fibbia che rende pratico riporre l’accessorio quando non in uso, o evitarne i grovigli: grazie al pulsante di cui è dotato, è possibile gestire la musica, e le telefonate, a loro volta coadiuvate da un microfono di qualità HD.

Privi di pareti magnetiche, e di superfici touch, gli auricolari cablati Realme Buds Classsic esordiranno in commercio a partire dal mercato indiano, tramite lo store ufficiale Realme o la locale divisione di Amazon, a partire dal prossimo 24 Agosto, prezzati adeguatamente ad appena 399 rupie, pari a circa 5 euro.