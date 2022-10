RazerCon 2022: Razer a tutto campo con auricolari, cuffie, poltrone, blu screen ed altro per il gaming

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento RazerCon 2022, Razer ha annunciato diversi prodotti, oltre alla sua consolle portable Edge, rappresentati da auricolari di vario tipo, da cuffie, fino a comprendere schermi blu per gli streamer, una poltrona da gaming realizzata con Lamborghini Automobili e molto altro.

Gli auricolari Razer Hammerhead HyperSpeed (in vendita su Razer.com a 199,99 dollari) sono in nero e con custodia nera all’esterno e verde dentro per il modello Xbox e bianchi, con custodia bianca e il nero per alcuni accenti sugli auricolari e l’interno della custodia per la variante PlayStation: non manca l’illuminazione personalizzabile Chroma RGB. Sul versante audio, annoverano la cancellazione attiva del rumore, ANC e, per un audio in uscita chiaro, due microfoni con cancellazione del rumore: la connessione viene esplicata sia attraverso il Bluetooth 5.2 che mediante un dongle USB Type-C capace di garantire un audio a bassa latenza operando alla velocità di 2,4 GHz. L’autonomia è di sino a 30 ore, con la custodia che ne aggiunge altre 22.

In tema di cuffie, le comode (grazie all’imbottitura in similpelle e al tessuto ibrido) e cablate Razer Kraken Kitty V2 Pro (sempre nei Razer Store o su Razer.com, ma entro il 4° trimestre 2022, al prezzo di 199,99 dollari nei colori nero e quarzo), oltre che per l’illuminazione Razer Chroma RGB (16.8 milioni di colori, in grado di reagire anche ad avvisi o emoticon che si verifichino durante lo streaming), sono molto estrose anche perché presentano orecchie intercambiabili di coniglio, orso, o gatto, comprese in confezione. Hanno un microfono Razer HyperClear di tipo cardioide per assicurare che la voce sia ricevuta nitidamente, e ospitano driver da 50 mm TriForce Titanium, incaricati di supportare un suono surround 7.1.

Arrivano poi le nuove cuffie Kaira, tra cui il modello cablato Razer Kaira X (59,99 dollari)e quelli wireless Kaira HyperSpeed ​​(129,99 dollari) e Kaira Pro HyperSpeed (199,99 dollari), con licenza PlayStation. Tutti i modelli hanno driver TriForce da 50 mm e un microfono cardioide ENC HyperClear ad asta staccabile: i modelli wireless arrivano a 30 ore di autonomia e hanno velocità che superano i 2,4 GHz mentre i modelli HyperSpeed ​​e Pro HyperSpeed (quest’ultimo pure con illuminazione Razer Chroma RGB) hanno feedback aptici vibrazionali gestibili via Razer Hyper Sense.

Il Razer Blue Screen è uno schermo arrotolabile da 94 pollici in fibre di qualità per un’elevata trasparenza, che permette di cambiare lo sfondo ai propri streaming: è già possibile comprarlo, al prezzo di 159,99 dollari.

Non è mancata l’attenzione alla poltrona Razer Enki Pro in edizione Lamborghini Automobili, che arriva dopo le versioni speciali Koenigsegg e Williams Racing. In nero e con accenti arancioni, è una versione speciale del modello classico volto a imitare il “rivestimento dei sedili e le cuciture” delle auto sportive del noto marchio di auto di lusso. In quel di Dicembre, costerà 300 dollari più del modello classico, ovvero 1.299,99 dollari.

Sempre in tema di nuove vesti per prodotti già noti, gli sterzi Razer Barracuda arriveranno in Mercury (bianco, anche per la tastiere Razer DeathStalker V2 Pro, pure in modello TKLe per il mouse Razer Basilisk V3 Pro) e Quartz (rosa, colore scelto pure per le cuffie BlackShark V2 X, la tastiera Razer Huntsman V2 TKL, il mouse da gioco wireless Razer Orochi V2 e il maxi tappetino Razer Strider Hybrid).

Il lussuoso orologio Panerai Luminor Quaranta Razer in Edizione Speciale (500 pezzi, nei negozi Panerai o sul sito web del marchio in questione) presenterà il nero per cassa e cinturino, col verde Razer per la lancetta dei secondi, le cuciture e l’illuminazione del quadrante sandwich. Dulcis in fundo, arriva l’app gratuita Razer Axon Wallpaper per PC che, supportante anche il multi-monitor, è in grado di illuminare gli sfondi assieme agli effetti Razer Chroma RGB.