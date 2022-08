Basilisk V3 PRO: al Gamescon 2022 Razer propone il mouse da gaming premium

Ascolta questo articolo

Al Gamescon 2022, il noto marchio americano del gaming Razer ha annunciato il suo mouse da gioco più avanzato in assoluto, in grado di sbaragliare la concorrenza, e di accontentare qualsivoglia giocatore intenda affidarsi al neo arrivato Basilisk V3 PRO.

Con la tipica forma ergonomica della gamma Basilisk, il nuovo mouse V3 Pro di Razer ha 11 pulsanti personalizzabili e, onde sfrecciare tra i contenuti in modo veloce, col massimo in termini di feedback e precisione, la HyperScroll Tilt Wheel. Non mancano, in omaggio alla categoria di prodotto, 13 zone (es. logo, rotellina, sotto il palmo, parte posteriore del profilo) soggette all’illuminazione RGB Razer Chroma che, tramite l’app Razer Synapse, possono essere personalizzate con 16.8 milioni di colori, sincronizzabili quanto a effetti visivi con più di 200 giochi compatibili.

Sul piano sostanziale, il mouse Razer Basilisk V3 PRO di Razer monta gli interruttori ottici proprietari di 3a generazione, garantiti per 90 milioni di click, capaci di ovviare a problemi come il ritardo di rimbalzo (debounce delay), senza che sia necessario ridurre la velocità di scansione del sensore. Quest’ultimo è il Focus Pro 30K che ottiene una gran precisione da diverse funzioni AI based, come lo Smart Track (autocalibrazione a seconda della superficie), l’Asymmetric Cut-off (la “distanza a cui il mouse riprende il rilevamento“), e il Motion Sync (“sincronizza i suoi segnali agli intervalli esatti in cui il tuo PC estrae le informazioni“).

Sul piano delle connettività, attestato il supporto al multi-device, tal che con un solo dongle si possa controllare la tastiera e il mouse, liberando una Type-C sul computer, il mouse Basilisk V3 PRO supporta il Bluetooth, il Type-C (con il cavo che gestisce anche la ricarica della periferica) e il Razer HyperPolling Wireless Dongle 4K, accreditato di un polling rate – in wireless – di 4000 MHz.

Assieme al mouse Basilisk V3 PRO (179.99 euro), Razer ha presentato anche due complementi per la relativa ricarica, da comprare a parte, tra cui il Razer Mouse Dock Pro (99.99 euro) e il Wireless Charging Puck (29.99 euro), a meno che non si opti per uno dei vari kit combinati (es. mouse + dock a 242.99 euro, o mouse + puck a 193.99 euro).