Razer presenta nuove periferiche da gaming con HyperSpeed Wireless

Razer, leader indiscussa nell’accessoristica da gaming, con qualche incursione nel mondo degli smartphone e dei notebook da gioco, ha annunciato una serie di periferiche per eSport, tra cui un paio di cuffie, una tastiera e un mouse, accomunate dall’adozione di un’avanzatissima tecnologia wireless a latenza praticamente inesistente (195 micro secondi, o 0.000195 secondi).

Le cuffie BlackShark V2 Pro (320 grammi) presentano padiglioni, utili per la cancellazione passiva dei rumori, imbottiti con memory foam per una maggior comodità, col tessuto traspirante che, a contatto con la pelle, dovrebbe scaldare poco e ridurre al minimo il sudore durante le lunghe calzate: all’interno delle due unità, impreziosite con pulsanti per i comandi fisici (es. per disattivare il microfono o alzare/abbassare il volume), albergano driver da 50 mm in titanio dal design “TriForce“, in modo da riprodurre alti, medi, e bassi, con maggiore nitidezza e ricchezza, anche considerando l’abbinamento a diaframmi rivestiti sempre in titanio, e la presenza di una camera audio aggiuntiva incaricata d’incrementare l’efficienza dell’output sonoro.

Il microfono, un HyperClear Supercardioide da 9,9 mm, retrattile, cattura al meglio la voce, per comunicazioni cristalline, disgiungendola dai rumori, isolati. Connesse (sino a 12 metri) alla sorgente audio via tecnologia (2.4 GHz) HyperSpeed Wireless, autonome per 24 ore (a meno che non si usi la connessione via cavo con jack da 3.5 mm), le nuove cuffie BlackShark V2 Pro (199, 99 euro) ottengono un ulteriore boost dall’audio immersivo della tecnologia HX Spatial Audio e grazie al settaggio di un profilo specifico per ogni gioco, in virtù della feature THX Game Profiles.

La tastiera Blackwidow V3 Pro (249,99 euro), costruita con un telaio in alluminio, è la prima del genere, in seno al listino del produttore, ad essere (anche) wireless, grazie alla tecnologia HyperSpeed Wireless, alternativa alla connessione via Type-C o Bluetooth (per connettervi sino a max 3 devices). Autonoma per 200 ore, quando non cablata, tale periferica monta tasti Doubleshot ABS garantiti per 80 milioni di battute, keycaps per i controlli multimediali o programmabili per le macro, sempre col beneficio dell’N-key rollover, e switch meccanici che lasciano trasparire la retroilluminazione personalizzabile via Razer Chroma RGB.

DeathAdder V2 Pro (149,99 euro), infine, è un mouse uno e trino, capace di collegarsi al computer via connessione a bassa latenza HyperSpeed Wireless (con l’autonomia che scende però a 70 ore), in alternativa al collegamento via cavo Razer Speedflex, o mediante Bluetooth (120 ore di autonomia). Preciso grazie alla possibilità di evitare erronei e fatali doppi click involontari, grazie agli switch di 2a generazione, tale mouse esibisce 8 tasti programmabili (via Synapse 3), con le scelte che possono confluire sino in 5 profili differenti.