Razer Huntsman V2 Analog: ufficiale la tastiera da gaming polivalente

Sempre più versatile nel supportare i gamers, anche con smartphone e notebook, la californiana Razer si mantiene focalizzata nel segmento degli accessori per videogamers, cui di recente ha aggiunto nuovi prodotti, tra cui una versatile tastiera, denominata Huntsman V2 Analog (269,99 euro).

La keyboard Huntsman V2 Analog, comoda grazie al poggiapolsi detachable in simil pelle con aggancio magnetico, risolve i problemi che portano i caps a diventare lucidi, e le scritte sbiadite, tramite un sistema a doppia iniezione applicato al polimero PBT: ovviamente, non manca l’illuminazione RGB Chroma, capace di adattarsi ad alcuni giochi, e con effetti personalizzabili dal software Razer Synapse 3.

Per assicurare una maggior precisione, molto utile negli sparatutto, ma anche nei giochi di corse, la tastiera Razer Huntsman V2 Analog, un po’ come avviene per i gamepad o i controller, supporta un movimento a 360°, decisamente migliore del limitato WASD a 8 direzioni: non meno importante è la possibilità di personalizzare il punto di attivazione dei tasti (tra cui si celano anche 4 multimediali con un quadrante multifunzionale impiegabile anche per regoare il volume) sfruttando una corsa che va da 1,5 mm a 3,6 mm.

Nel caso specifico, l’utente può adeguare i tasti in base al suo stile di gioco, stabilendo (per ogni tasto, o per tutti assieme) che l’azione si inneschi dopo una forte pressione, o dietro una pressione più lieve: parimenti, è anche possibile stabilire una doppia azione per i tasti. In tal modo, si potrà stabilire a una pressione tenue il lancio di una granata, e a una più profonda l’uso di un’arma più potente o, rispettivamente, l’avvio di una guarigione individuale, o di gruppo.

L’impiego, invece, di switch ottici, permette di evitare parti meccaniche in più, visto che il livello di pressione dei tasti viene desunto dalla quantità di luce che passa attraverso l’interruttore stesso: in conseguenza di ciò, oltre a una maggior rapidità degli impulsi, si ha anche una maggior durata dei tasti, accreditati della capacità di resistere a qualcosa come 100 milioni di pressioni.

In tema di connettività, la tastiera Huntsman V2 Analog di Razer vanta un cavo in fibra intrecciata con Type-C, cui può essere applicato un adattatore USB Type-A: lateralmente, è presente una porta USB 3.0 passthrough, che può anche essere adoperata per collegarsi al computer qualora il cavo di default risulti troppo corto.