Razer: arrivano i nuovi portatili da gaming Razer Blade 15 Base model e Mercury White Limited Edition.

Nei giorni scorsi, il colosso dell’hardware per il gaming, la californiana Razer, ha presentato l’atteso gaming phone Razer Phone 2, seguito del celeberrimo Razer Phone 1 e, nell’occasione dell’evento notturno organizzato ad Hollywood, ha annunciato anche i nuovi modelli dei suoi portatili per i videogiocatori più esigenti, migliorati anche nella retroilluminazione della tastiera, ora meno avida di energia.

Il primo modello è il nuovo Razer Blade 15 “Base model”, un portatile da gaming che, sia nella versione “entry level” (SSD da 128 GB + hard disk meccanico da 1 TB a 5.400 RPM) che in quella premium (SSD da 256 GB e HDD da 2 TB) mantiene relativamente bassi i prezzi, rispettivamente da 1.599 e 1.799 dollari, ricorrendo ai tradizionali tubi di calore come sistema di dissipazione termica (al posto della vapor chamber), e optando per una tastiera con una sola zona di colore a retroilluminazione RGB.

In compenso, pur avendo compattato meno lo spessore del terminale, ipso facto, viene inserita una porta Gigabit Ethernet. Per il resto, il rinnovato Razer Blade 15 “Base model” – già in commercio negli States (in Europa arriva a Novembre) – si esibisce con un display FullHD da 15,6 pollici, con 60 Hz di refresh rate, supportato dalla scheda grafica GeForce GTX 1060 Max Q di Nvidia.

Dotato di processore Intel di ottava generazione, nella fattispecie un i7-8750H, il nuovo Razer Blade 15 “Base model” adotta una RAM (DDR4) pari a 16 GB.

Il secondo modello, infine, è il Razer Blade 15 Mercury White Limited Edition (logo Razer bianco e finiture in bianco opaco), sempre dotato di display da 15 pollici, ma a 144 Hz di refresh rate, e con tastiera retroilluminata RGB a tasto singolo: contrassegnato da 512 GB massimi di storage SSD (M.2 PCIe), il RB 15 in “Mercury White Limited Edition” (disponibile negli USA entro fine anno) varia il suo prezzo a seconda che adotti una scheda grafica GeForce GTX 1060 Max-Q o GeForce GTX 1070 Max-Q. Nel primo caso, ricorrendo ai canali ufficiali di distribuzione, occorrerà metter mano a 2.199 dollari, nel secondo a 2.599.