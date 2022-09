QuietComfort SE: praticamente ufficiali le nuove cuffie over-ear con ANC di Bose

Ascolta questo articolo

Non è trascorso nemmeno una settimana dal lancio, ufficiale, degli auricolari QuietComfort Connect II, che l’americana Bose torna protagonista nel segmento audio individuale, mettendo in campo questa volta, in modo silenzioso, il nuovo paio di cuffie over ear QuietComfort SE, già beneficiati di un video su YouTube, di una pagina di supporto istituzionale, e dell’apparizione presso alcune catene (Costco e Sam’s Club) della distribuzione americana.

Il nuovo headset dell’iconico marchio yankee, per un alcuni una sorta di rebrand delle cuffie QuietComfort 45 presentate lo scorso anno, sono facilmente trasportabili, grazie al design pieghevole che permette loro di essere facilmente riposte nella custodia morbida in dotazione. I controlli, per ANC, volume, navigazione tra le tracce, connessione Bluetooth, avvengono mediante i pulsanti fisici, scelti al posto dei comandi touch: l’utente potrà comunque ricorrere all’app Bose, non solo per cambiarne le impostazioni, ma anche per avvalersi dell’equalizzatore in essa incluso.

La scheda tecnica riporta – come accennato – la presenza della ANC, o cancellazione attiva del rumore, con la possibilità di lasciar passare i rumori ambientali tramite la modalità trasparenza, qui chiamata Aware Mode (modalità consapevolezza).

Sul versante delle connettività, le cuffie Bose QuietComfort SE mettono in campo un cavo USB Type-A Type-C, un cavo da 2.5 a 3.5 mm per l’audio nel caso si voglia passare a un ascolto cablato, senza scordare il Bluetooth 5.1. In tema di autonomia, rispetto al modello 35 II (20 ore), sono dichiarate 24 ore di funzionamento, dopo 2.5 ore di ricarica ottenuta via microUSB Type-C (al posto della vecchia microUSB), con la ricarica rapida che, dopo 15 minuti di carica, permette di recuperare la bellezza di 3 ore di ascolto.

A confermare la vicinanza con le QC 45 (ora però in street price a 250 dollari e 270 euro), concorrono i prezzi attesi, pari (nei prossimi giorni) a 330 dollari negli USA e (poco dopo) in Europa a 350 euro.