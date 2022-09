Da Bose gli auricolari QuietComfort Connect II con la miglior ANC al mondo

Ascolta questo articolo

Più o meno nelle stesse ore in cui Apple presentava gli auricolari premium AirPods Pro di 2a generazione, il brand americano Bose ha annunciato gli auricolari tws Bose QuietComfort Connect II che, anche per fascia di prezzo, vanno a sfidare direttamente i rivali di Cupertino.

Gli auricolari Bose QuietComfort Connect II, con forma vagamente a fagiolo, impiegano plastica e silicone, con elementi placcati in oro: risultano leggeri, con 6 grammi di peso (ridotto di un terzo rispetto al vecchio modello) a unità, per una calzata resa ancor più comoda grazie al kit Eartip Fit (i rinnovati gommini StayHear in 3 misure, e tre alette di stabilità). Molto importante è poi il ricorso all’app Bose Music, che permette di eseguire un test di adattamento per accertarsi che la calzata sia corretta.

Non manca la certificazione d’impermeabilità IPX4 contro sudore e schizzi di pioggia, e la presenza di superfici esterni sensibili al tocco, per gestire le telefonate, la riproduzione musicale, regolare il volume e chiamare in causa gli assistenti vocali.

Secondo l’azienda, grazie ai 4 microfoni per unità (uno interno e tre esterni) e a un chip proprietario che ne elabora i segnali, gli auricolari Bose QuietComfort Connect II offrono la “migliore cancellazione del rumore al mondo” capace di neutralizzare ogni suono in una frazione di secondo. Sempre in ottica sound, si registra la funzione CustomTune che, in meno di mezzo secondo, esegue un test del condotto uditivo (emettendo un piccolo segnale e rilevandolo con i microfoni) ogni volta che gli auricolari sono tolti dalla custodia e inseriti nelle orecchie: in tal modo, viene compilato un profilo audio personalizzato cui si adattano le prestazioni audio (a vantaggio delle “frequenze comunemente difficili da ridurre“) e la cancellazione attiva del rumore.

Volendo, è possibile avvalersi anche della funzionalità ActiveSense, che in sostanza è un ANC dinamico o adattivo, che regola automaticamente la soppressione dei rumori: in questo modo, trovandosi in modalità Aware in un ambiente rumoroso, saranno i QuietComfort Connect II ad attivare la cancellazione del rumore, per adeguarla al frastuono ambientale, annullandolo o attenuandolo per preservare l’udito, per poi tornare alla situazione primigenia una volta abbandonato l’ambiente in questione. Grazie all’app Bose Music, si attinge ai preset situazionali (Commute, Focus, Home, Music, Outdoor, Relax, Run, Walk, Work e Workout) per l’ANC.

Collegati alle sorgenti sonore in Bluetooth 5.3 (con i codec SBC e AAC ma senza il beneficio del multi-point), gli auricolari Bose QuietComfort Connect II, caricati in un’ora, assicurano 6 ore di funzionamento, che arrivano a 24 totali grazie ai 3 cicli di carica della custodia (caricabile in circa 3 ore via Type-C): la ricarica rapida, in 20 minuti di rabbocco, assicura agli auricolari oltre 2 ore di funzionamento. Pre-ordinabili dall’8 Settembre, e disponibili dal 29, gli auricolari Bose QuietComfort Connect II di Bose sono prezzati a 299.95 euro, nelle tonalità Triple Black e (in arrivo entro fine anno) Soapstone (bianco pietra ollare).