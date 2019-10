Proiettori smart: Xiaomi stuzzica l’intrattenimento da salotto con 2 nuovi modelli

Xiaomi è nota per proporre un ampio listino di prodotti, alcuni dei quali sviluppati in casa, mentre altri risultano semplicemente supportati lato software, ma realizzati da aziende partner: è il caso di due nuovi proiettori, Wemax L1688FCF e Fengmi 1500 ANSI Lumens, realizzati da Fengmi, e appena proposti da Xiaomi che, a scaffale, annovera il già ambito Mi Laser Projector.

Wemax L1688FCF è il modello extralusso della coppia, già in commercio al prezzo scontato (al 21%) di 2.498.85 euro (con spedizione gratuita). Grazie alla tecnologia di proiezione laser ALPD 3.0, tenuto a distanza di 14/50 cm dal muro, è in grado di restituire un’immagine con risoluzione 4K (quindi da 3.840 x 2.160 pixel) e rapporto di contrasto a 4000:1 su una diagonale che va dagli 80 i 150 pollici, garantendo – tramite il flusso luminoso pari a 9.000 ANSI lumen – una luminosità di punta di 250 nits, che rende non più necessario rabbuiare l’ambiente di proiezione, volendo ottenere un’immagine ben definita e con una copertura del 100% sulla scala colore. Sul versante audio, un’immersività di tipo cinematografico è garantita dalla presenza, di serie, di una coppia ben integrata di altoparlanti stereo.

Ad animare il Wemax L1688FCF interviene una personalizzazione proprietaria MIUI basata su Android Marshmallow 6.0 che, nello specifico, si occupa di supportare un sistema di protezione della vista, la visualizzazione di contenuti 3D, ed il mirroring – ovviamente senza fili – da smartphone.

Ancora sulla rampa di lancio della piattaforma Youpin, a pressappoco 470 euro (o 3.699 yuan), è il più accessibile (nome provvisorio) Fengmi 1500 ANSI Lumens, così denominato in virtù della massima luminosità raggiunta dal fascio luminoso. Allestito come uno scatolotto di design, il proiettore in questione, grazie al processore da 1.9 GHz, proietta fluidamente, a 2.5 metri di distanza, immagini che arrivano sino a 100 pollici di diagonale, resa con una risoluzione FullHD.

Il risultato, poi, viene affinato ulteriormente dalla tecnologia proprietaria Feng AdvancedVideo, FAV, che si occupa di ottimizzare a dovere, nei video, il color gamut di una gamma cromatica, il contrasto dinamico, e la luminosità: in ottica gaming, infine, è possibile ridurre l’input lag, o delay, ricorrendo al collegamento via HDMI con la fonte multimediale.